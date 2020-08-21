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  • Шишкин: «В «Крыльях Советов» иногда три месяца без зарплаты сидели. У жены денег просил»

Шишкин: «В «Крыльях Советов» иногда три месяца без зарплаты сидели. У жены денег просил»

21 августа 2020, 17:19
8

Бывший защитник сборной России Роман Шишкин вспомнил о проблемах, с которыми он столкнулся во время выступлений за «Крылья Советов».

«После «Спартака» и сборной я оказался в «Крыльях Советов». Уже стало не всe так здорово, иногда и три месяца без зарплаты сидели. У жены денег просил – еe родители помогали. Такое на меня влияло, конечно.

Тем более, у жены был очень влиятельный отец. Он из ФСО. Он меня полюбил, ходил на мои матчи. Ну и мы часто приезжали за город к родителям жены, отлично общались. Увы, в 2013-м его не стало, но он меня многому научил. Поставил голову на место. Всe-таки я женился на дочке генерала, была определeнная ответственность», – сказал Шишкин.

  • Футболист играл за «Крылья» в 2009-м и 2019-м годах.
  • Также он известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Шишкин Роман
Комментарии (8)
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Бухбух
1598021635
Видно тесть голову на место так и не поставил, раз денег у жены просил.
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СвинкаСправедливости
1598022458
Там такие деньги платят по меркам страны, что вообще не понятно, куда он их девал и почему просил деньги у жены.
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alp
1598023692
а жена где бабки взяла? в тумбочке! а в тумбочку кто бабки положил? ..... яп на одну его зп год сидел бы ни в чем себе не отказывая.... вот что значит, разные потребности...
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zarsm
1598026908
Жрать меньше надо было. Бедный, играл в премьер лиге и денег не было у него, эти сказки детям рассказывай)
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Hektor 84
1598029215
Ну ты и тебе подобные из Спартака бежите за длинным рублем! Вы же считаете что если вы воспитанники клуба, то вас в основу сразу надо ставить и баблом непомерным засыпать! Сколько вас уже таких карьеру положили? Блеснули в Спартаке и давай деньги с клуба выкручивать, затем уход из клуба со скандалом и постепенно личная игра и статистика на спад. Сычев так же закончил.
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Валерий2705
1598031952
Бедняжка. А многим если твою зарплату за месяц выдать, на год хватит. Какие всё же тупари многие футболюги. Ты расскажи друзьям эту историю, ещё кому, тем кто тебя, возможно, поймёт. Но зачем ты это рассказываешь во всеуслышание? И так всем понятно, что таким жопоногам столько лишь в России платят.
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rash1959
1598037817
И хватает дури некоторым футболёрам говорить о нехватке денег. За МРОТ пусть поиграют.
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АКС-74У
1598340064
Лучше бы вспомнил и рассказал, как отвратительно играл. Впрочем, было однажды, признавался, что играл в пол ноги, но наверное, и сам не помнит, все думы только о бабках. Сейчас их из нищего Торпедо выбивает.
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