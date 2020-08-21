Шишкин: «В «Крыльях Советов» иногда три месяца без зарплаты сидели. У жены денег просил»

Бывший защитник сборной России Роман Шишкин вспомнил о проблемах, с которыми он столкнулся во время выступлений за «Крылья Советов».

«После «Спартака» и сборной я оказался в «Крыльях Советов». Уже стало не всe так здорово, иногда и три месяца без зарплаты сидели. У жены денег просил – еe родители помогали. Такое на меня влияло, конечно.

Тем более, у жены был очень влиятельный отец. Он из ФСО. Он меня полюбил, ходил на мои матчи. Ну и мы часто приезжали за город к родителям жены, отлично общались. Увы, в 2013-м его не стало, но он меня многому научил. Поставил голову на место. Всe-таки я женился на дочке генерала, была определeнная ответственность», – сказал Шишкин.

Футболист играл за «Крылья» в 2009-м и 2019-м годах.

Также он известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар».

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