«Спартак» – о Хенрике Ларссоне в «Барселоне»: «Догадываемся, кто будет вашей целью. Готовьте 100 миллионов»

«Спартак» отреагировал на вхождение Хенрика Ларссона в тренерский штаб «Барселоны».

«Догадываемся, кто будет вашей трансферной целью, но этот парень нужен нам самим. Готовьте 100 миллионов или даже не пишите», – говорится в публикации московского клуба в твиттере.

Пресс-служба «Спартака» намекнула на сына шведского тренера Джордана Ларссона, выступающего за столичную команду с прошлого лета.

В активе 23-летнего нападающего 12 голов и пять ассистов в 33 матчах.