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    Тихонов: «Раньше всегда были разговоры: не добежал, проиграли матч – значит, сдавал»

    Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов считает, что проверять судей на детекторе лжи не стоит. Точку зрения он выразил в интервью ютуб-каналу «Футбольный Биги».

    – Вы понимаете метод проверки судей на детекторе лжи?

    – Не понимаю. Не желаю такого метода. Все ошибаются. Давайте тогда будем проверять всех футболистов, которые проигрывают. У нас раньше так было: не добежал, проиграли матч – значит, сдавал. Раньше всегда такие разговоры были.

    • За границей Тихонов выступал за «Маккаби» и казахстанский «Локомотив».
    • Больше всего игр за карьеру он провел за «Спартак».
    • На счету Тихонова 29 матчей и один гол за сборную.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17904

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Раньше были времена, а теперь мгновения,
      Раньше *** у нас стоял, а теперь давление.

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