Тихонов: «Раньше всегда были разговоры: не добежал, проиграли матч – значит, сдавал»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов считает, что проверять судей на детекторе лжи не стоит. Точку зрения он выразил в интервью ютуб-каналу «Футбольный Биги».
– Вы понимаете метод проверки судей на детекторе лжи?
– Не понимаю. Не желаю такого метода. Все ошибаются. Давайте тогда будем проверять всех футболистов, которые проигрывают. У нас раньше так было: не добежал, проиграли матч – значит, сдавал. Раньше всегда такие разговоры были.
- За границей Тихонов выступал за «Маккаби» и казахстанский «Локомотив».
- Больше всего игр за карьеру он провел за «Спартак».
- На счету Тихонова 29 матчей и один гол за сборную.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»