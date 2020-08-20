Тихонов: «Раньше всегда были разговоры: не добежал, проиграли матч – значит, сдавал»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов считает, что проверять судей на детекторе лжи не стоит. Точку зрения он выразил в интервью ютуб-каналу «Футбольный Биги».

– Вы понимаете метод проверки судей на детекторе лжи?

– Не понимаю. Не желаю такого метода. Все ошибаются. Давайте тогда будем проверять всех футболистов, которые проигрывают. У нас раньше так было: не добежал, проиграли матч – значит, сдавал. Раньше всегда такие разговоры были.