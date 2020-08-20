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  • «Большая часть зарплаты папы уходит на лечение». Жена игрока «Томи» Киреенко открыла сбор средств на трансплантацию почки для дочери

«Большая часть зарплаты папы уходит на лечение». Жена игрока «Томи» Киреенко открыла сбор средств на трансплантацию почки для дочери

20 августа 2020, 15:59
1

Футболисту «Томи» Павлу Киреенко требуется финансовая помощь. Его супруга Марина открыла сбор средств на обеспечение трансплантации почки для малолетней дочери. Требуется несколько миллионов рублей.

«Никогда не думала, что сделаю это. Но я вынуждена открыть сбор на операцию трансплантации почки своей дочери. Пока не представляю, когда и где мы будем делать эту операцию. В России это делается бесплатно по ОМС. Но тогда почему столько людей едут за границу и платят огромные деньги за трансплантацию? Что делают там, чего не делают у нас?

В этом мне ещe нужно разобраться. Предстоит определиться с местом проведения трансплантации. Нужно не ошибиться и сделать правильный выбор. Но в любом случае иммуносупрессоры (препараты для уменьшения риска отторжения донорской почки, для того, чтобы почка «прижилась» и заработала) придeтся покупать самим, независимо от места проведения операции. Они не оплачиваются государством. А стоят миллионы...

Точную сумму мне смогут назвать только в центре трансплантологии после обследований и расчетов. Но это однозначно будет сумма в несколько миллионов рублей. Учитывая приближающуюся операцию на кишечнике и почке, учитывая огромный риск этой операции, не могу сидеть сложа руки. Понимаю, что деньги могут понадобиться в любой момент. Сами такую сумму будем собирать годами. Большая часть зарплаты папы уходит на лечение и уход за ребeнком. И никто не знает, сколько времени у нас есть...⠀

Обратиться в фонды пока также не могу, так как операция по трансплантации еще не назначена и нет счeта от клиники. Поэтому вынуждена просить вашей помощи... Теперь уже для своего ребeнка...⠀Не знаю, правильно ли я поступаю, не понимая сколько ещe проработают почки, не зная точной суммы, не имея счета, но сердце подсказывает, что нужно начать собирать уже сейчас... Такие суммы не собираются одномоментно...⠀

Если вы чувствуете мою боль, если история одной маленькой девочки откликнулась в вашем сердце, если вы хотите и можете помочь – я лично и вся наша семья будем бесконечно вам благодарны!⠀

Номер карты для помощи: 4276 5500 4335 2718 (Марина Викторовна К.). Напишите мне в директ, пришлю номер карты, чтобы было удобно скопировать.⠀Спасибо каждому за огромную поддержку!» – написала Киреенко.

  • О том, что речь идет о семье Павла Киреенко, сообщил комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский, опубликовав запись телеграм-канала «Честность – не порок».
  • 26-летний Киреенко – воспитанник «Зенита».
  • «Томь» идет в ФНЛ последней.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Марины Киреенко
Россия. ФНЛ Томь Киреенко Павел
Комментарии (1)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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GreyDM
1597932038
Всегда тяжело читать такие посты... особенно, когда сам, кроме как словами поддержки ничем помочь не можешь. Здесь, наверное, могут наиболее ощутимую помощь оказать "сильные мира сего" от футбола... Марине и Павлу сил, терпения и не терять надежды. Дочке- здоровья и долгой счастливой жизни!
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