Хаверц станет самым дорогим немецким игроком в истории, если перейдет в «Челси»

Между «Байером» и «Челси» идут переговоры о трансфере полузащитника Кая Хаверца. Информацию сообщил Кристиан Фальк.

«Диалог идет с середины прошлой недели. Хаверц станет самым дорогим немецким футболистом в истории», – написал Фальк.