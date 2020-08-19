Хаверц станет самым дорогим немецким игроком в истории, если перейдет в «Челси»

Между «Байером» и «Челси» идут переговоры о трансфере полузащитника Кая Хаверца. Информацию сообщил Кристиан Фальк.
«Диалог идет с середины прошлой недели. Хаверц станет самым дорогим немецким футболистом в истории», – написал Фальк.
- Сейчас самым дорогим немцем-игроком значится Тимо Вернер – его «Челси» купил этим летом за 53 миллиона евро.
- Хаверц забил в прошлом сезоне 12 мячей и сделал шесть ассистов в 30 играх Бундеслиги.
- Рыночная стоимость футболиста – 81 миллион евро.
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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