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    Хаверц станет самым дорогим немецким игроком в истории, если перейдет в «Челси»

    Между «Байером» и «Челси» идут переговоры о трансфере полузащитника Кая Хаверца. Информацию сообщил Кристиан Фальк.

    «Диалог идет с середины прошлой недели. Хаверц станет самым дорогим немецким футболистом в истории», – написал Фальк.

    • Сейчас самым дорогим немцем-игроком значится Тимо Вернер – его «Челси» купил этим летом за 53 миллиона евро.
    • Хаверц забил в прошлом сезоне 12 мячей и сделал шесть ассистов в 30 играх Бундеслиги.
    • Рыночная стоимость футболиста – 81 миллион евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 56,6 тысячи подписчиков.

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