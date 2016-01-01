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    Венгер – о возможной работе в сборной Голландии: «Я не доступен. Ни с кем не общался на эту тему»

    Арсен Венгер опроверг информацию о возможном назначении на пост главного тренера в сборной Голландии.

    «Я не доступен. Ни с кем не общался на эту тему. Без понятия, откуда пошла эта информация, но точно не от меня!» – заявил Венгер.

    Сообщалось, что Венгер готов сменить в сборной Голландии Рональда Кумана.

    • Другим кандидатом на замену Куману считается Луи ван Гаал.
    • Венгер после ухода из лондонского «Арсенала» нигде не работал.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер журналиста Марка Манн-Брайанса

    Английский журналист PA Media с аудиторией твиттера 12 тысяч подписчиков. Базируется на инсайдах о лондонском «Арсенале».

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