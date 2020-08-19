Венгер – о возможной работе в сборной Голландии: «Я не доступен. Ни с кем не общался на эту тему»

Арсен Венгер опроверг информацию о возможном назначении на пост главного тренера в сборной Голландии.

«Я не доступен. Ни с кем не общался на эту тему. Без понятия, откуда пошла эта информация, но точно не от меня!» – заявил Венгер.

Сообщалось, что Венгер готов сменить в сборной Голландии Рональда Кумана.