Венгер – о возможной работе в сборной Голландии: «Я не доступен. Ни с кем не общался на эту тему»

Арсен Венгер опроверг информацию о возможном назначении на пост главного тренера в сборной Голландии.
«Я не доступен. Ни с кем не общался на эту тему. Без понятия, откуда пошла эта информация, но точно не от меня!» – заявил Венгер.
Сообщалось, что Венгер готов сменить в сборной Голландии Рональда Кумана.
- Другим кандидатом на замену Куману считается Луи ван Гаал.
- Венгер после ухода из лондонского «Арсенала» нигде не работал.
Источник: Твиттер журналиста Марка Манн-Брайанса
Английский журналист PA Media с аудиторией твиттера 12 тысяч подписчиков. Базируется на инсайдах о лондонском «Арсенале».