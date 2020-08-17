Мещеряков – о будущем Миранчука: «Регулярно общаемся с рядом клубов, но это не означает предпродажную подготовку»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил, что на полузащитника Алексея Миранчука претендуют несколько клубов, однако о договоренности по его трансферу пока говорить рано.

«Мы общаемся со многими клубами, которые проявляют интерес к нашему игроку. Но это не означает предпродажную подготовку, мы регулярно общаемся с рядом клубов, которые высказывают свой интерес. Будут интересные предложения, которые устроят и клуб, и игрока, тогда будем дальше разговаривать», – сказал Мещеряков.