Мещеряков – о будущем Миранчука: «Регулярно общаемся с рядом клубов, но это не означает предпродажную подготовку»

Лёша молодец.
Он в Локомотиве получает 3.2 милл. Евро в год. Локо хочет продать,чтобы облегчить зарплатную ведомость.
Лёша не против,но зарплату хочет сохранить 3,2 милл. Хоpть в Милане,хоть в Аталанте, хоть за чёрта лысого играть. Все в Европе больше 2 милл. Зарплату ему не дают.
Странно,что он только и забивает в Локомотиве,а его хотят продать.
Без Лёши локомотив будет там,где сейчас рубин и арсенал
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил, что на полузащитника Алексея Миранчука претендуют несколько клубов, однако о договоренности по его трансферу пока говорить рано.
«Мы общаемся со многими клубами, которые проявляют интерес к нашему игроку. Но это не означает предпродажную подготовку, мы регулярно общаемся с рядом клубов, которые высказывают свой интерес. Будут интересные предложения, которые устроят и клуб, и игрока, тогда будем дальше разговаривать», – сказал Мещеряков.
- «Аталанта» может купить Миранчука за 15 миллионов евро плюс бонусы.
- «Милан» также готов сделать предложение по российскому хавбеку.
- Контракт игрока с «Локо» истекает следующим летом.