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    Мещеряков – о будущем Миранчука: «Регулярно общаемся с рядом клубов, но это не означает предпродажную подготовку»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил, что на полузащитника Алексея Миранчука претендуют несколько клубов, однако о договоренности по его трансферу пока говорить рано.

    «Мы общаемся со многими клубами, которые проявляют интерес к нашему игроку. Но это не означает предпродажную подготовку, мы регулярно общаемся с рядом клубов, которые высказывают свой интерес. Будут интересные предложения, которые устроят и клуб, и игрока, тогда будем дальше разговаривать», – сказал Мещеряков.

    • «Аталанта» может купить Миранчука за 15 миллионов евро плюс бонусы.
    • «Милан» также готов сделать предложение по российскому хавбеку.
    • Контракт игрока с «Локо» истекает следующим летом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 21:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2024

      Genz 41 минуту назад

      Лёша молодец.
      Он в Локомотиве получает 3.2 милл. Евро в год. Локо хочет продать,чтобы облегчить зарплатную ведомость.
      Лёша не против,но зарплату хочет сохранить 3,2 милл. Хоpть в Милане,хоть в Аталанте, хоть за чёрта лысого играть. Все в Европе больше 2 милл. Зарплату ему не дают.
      Странно,что он только и забивает в Локомотиве,а его хотят продать.
      Без Лёши локомотив будет там,где сейчас рубин и арсенал

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