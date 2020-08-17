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  • Мещеряков – о будущем Миранчука: «Регулярно общаемся с рядом клубов, но это не означает предпродажную подготовку»

Мещеряков – о будущем Миранчука: «Регулярно общаемся с рядом клубов, но это не означает предпродажную подготовку»

17 августа 2020, 21:47
3

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил, что на полузащитника Алексея Миранчука претендуют несколько клубов, однако о договоренности по его трансферу пока говорить рано.

«Мы общаемся со многими клубами, которые проявляют интерес к нашему игроку. Но это не означает предпродажную подготовку, мы регулярно общаемся с рядом клубов, которые высказывают свой интерес. Будут интересные предложения, которые устроят и клуб, и игрока, тогда будем дальше разговаривать», – сказал Мещеряков.

  • «Аталанта» может купить Миранчука за 15 миллионов евро плюс бонусы.
  • «Милан» также готов сделать предложение по российскому хавбеку.
  • Контракт игрока с «Локо» истекает следующим летом.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (3)
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Hektor 84
1597694677
Бесит уже этот идиот
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Дядя Серёжа
1597712662
Предпродажная подготовка.... Тюнинг? Маникюр? Мелирование?
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