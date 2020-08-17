AS: «Валенсия» находится на грани банкротства

У «Валенсии» на фоне пандемии коронавируса и непопадания в еврокубки возникли серьезные финансовые проблемы.
По информации AS, руководство клуба не имеет возможности даже рассчитаться с футболистами за часть прошлого сезона.
Игрокам предложили вместо денег долговые расписки, однако те не хотят соглашаться на озвученные условия.
Не исключено, что в скором времени «Валенсию» объявят банкротом.
- В сезоне-2019/20 команда финишировала в Примере на девятом месте.
- Этим летом «Валенсию» уже покинули Эсекьель Гарай, Дани Парехо, Франсис Коклен и Ферран Торрес.
Источник: AS