AS: «Валенсия» находится на грани банкротства

У «Валенсии» на фоне пандемии коронавируса и непопадания в еврокубки возникли серьезные финансовые проблемы.

По информации AS, руководство клуба не имеет возможности даже рассчитаться с футболистами за часть прошлого сезона.

Игрокам предложили вместо денег долговые расписки, однако те не хотят соглашаться на озвученные условия.

Не исключено, что в скором времени «Валенсию» объявят банкротом.