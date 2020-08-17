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AS: «Валенсия» находится на грани банкротства

17 августа 2020, 20:35
8

У «Валенсии» на фоне пандемии коронавируса и непопадания в еврокубки возникли серьезные финансовые проблемы.

По информации AS, руководство клуба не имеет возможности даже рассчитаться с футболистами за часть прошлого сезона.

Игрокам предложили вместо денег долговые расписки, однако те не хотят соглашаться на озвученные условия.

Не исключено, что в скором времени «Валенсию» объявят банкротом.

Источник: AS
Испания. Примера Валенсия
Комментарии (8)
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Хейтер Аларм
1597685981
Бред, они как минимум игроков могут напродавать на лямов 200
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Ганнибал Лектор
1597686305
Ну все понятно, Зенит забирает Черышева... хотя зачем он им?
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JTherry
1597686943
"У «Валенсии» на фоне пандемии коронавируса и непопадания в еврокубки возникли серьезные финансовые проблемы" пандемия ковид началась с летучих мышей, однако...
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Hektor 84
1597687302
А игроков продавать не пробовали? Вместо того чтоб отпускать их просто так.
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житель СПб
1597689830
Зенит! Где покупки?!
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Cules2013
1597690339
Жёстко. Неужели нельзя кого-то продать за хорошие деньги и временно заменить их молодёжью? А то так можно упасть сразу в Сегунду Б условную.
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Garrincha58
1597733246
выкарабкаются как нибудь
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