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    AS: «Валенсия» находится на грани банкротства

    У «Валенсии» на фоне пандемии коронавируса и непопадания в еврокубки возникли серьезные финансовые проблемы.

    По информации AS, руководство клуба не имеет возможности даже рассчитаться с футболистами за часть прошлого сезона.

    Игрокам предложили вместо денег долговые расписки, однако те не хотят соглашаться на озвученные условия.

    Не исключено, что в скором времени «Валенсию» объявят банкротом.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2147

      Ганнибал Лектор 8 минут назад

      Ну все понятно, Зенит забирает Черышева... хотя зачем он им?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7107

      alarm 9 минут назад

      а можно так же - но со спартаком?

      0
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      Рейтинг: +286

      Хейтер Аларм 14 минут назад

      Бред, они как минимум игроков могут напродавать на лямов 200

      0
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