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    Магуайр – о поражении от «Севильи»: Сегодня проиграла лучшая из команд»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал исход полуфинального матча Лиги Европы с «Севильей».

    «В этом году мы здорово прибавили. Мы владели преимуществом и в любой другой день легко выиграли бы матч. Знаем, что можем прибавить, и мы должны стать лучше. Вы видели, какие у нас талантливые ребята. Мы определенно хотим завоевывать трофеи.

    Мы хотим и должны прибавлять. Сегодня дважды пропустили после подач – это нехорошо. Мы уже третий раз в этом сезоне проиграли в полуфинале. Это расстраивает. У нас хорошая команда. Мы не желаем проигрывать. Мы не хотим довольствоваться полуфиналами. Мы способны на большее.

    Это поражение трудно принять. Мы создали много моментов. Лучшая из команд сегодня проиграла. Мы сильно спешили в некоторых матчах в этом сезоне, но сегодня был не тот случай. Мы начали с высокого прессинга, но затем позволили им слишком свободно владеть мячом», – сказал футболист.

    • «Севилья» выиграла со счетом 2:1 и встретится в финале с победителем пары «Интер»«Шахтер».
    • «МЮ» был последним представителем Англии в еврокубках.
    • Клуб не выиграл ни одного трофея после ухода Жозе Моуринью.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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