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    «Тамбов»: «Чтобы стать середняком РПЛ, нужно от 800 миллионов рублей. Наш бюджет – 600 миллионов»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков раскрыл бюджет клуба. Речь идет о сотнях миллионов рублей из казны Тамбовской области.

    «Изначально бюджет на прошлый сезон был 450 миллионов рублей. Нам потом немножко добавили, когда была концовка чемпионата. Это помимо денег от продаж игроков, денег от трансляций, от спонсора. В общей сложности у нас бюджет получился около 600 миллионов.

    С этим бюджетом тяжело стать середняком РПЛ. Надо для этого от 800 миллионов до миллиарда», – сказал Худяков Нобелю Арустамяну.

    • «Тамбов» – единственная команда РПЛ после двух туров без набранных очков.
    • У клуба 14-й по стоимости состав в лиге.
    • Прошлый сезон в РПЛ стал для «Тамбова» дебютным.

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    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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