Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Тамбов»: «Чтобы стать середняком РПЛ, нужно от 800 миллионов рублей. Наш бюджет – 600 миллионов»

«Тамбов»: «Чтобы стать середняком РПЛ, нужно от 800 миллионов рублей. Наш бюджет – 600 миллионов»

16 августа 2020, 08:40
2

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков раскрыл бюджет клуба. Речь идет о сотнях миллионов рублей из казны Тамбовской области.

«Изначально бюджет на прошлый сезон был 450 миллионов рублей. Нам потом немножко добавили, когда была концовка чемпионата. Это помимо денег от продаж игроков, денег от трансляций, от спонсора. В общей сложности у нас бюджет получился около 600 миллионов.

С этим бюджетом тяжело стать середняком РПЛ. Надо для этого от 800 миллионов до миллиарда», – сказал Худяков Нобелю Арустамяну.

  • «Тамбов» – единственная команда РПЛ после двух туров без набранных очков.
  • У клуба 14-й по стоимости состав в лиге.
  • Прошлый сезон в РПЛ стал для «Тамбова» дебютным.

Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1597563146
Как показывает игра футбол - и в России, и в Европе - для того, чтобы быть середняком, прежде всего надо иметь футболистов, желающих играть в футбол. Но это - не считая самого стадиона.
Ответить
twitolfatonmen
1597566537
СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные, а дeвки Бeзоткaзные. Вoт сaйт ------- https://nnna.ru/boos
Ответить
Главные новости
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
22:56
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
2
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Все новости
Все новости
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
22:25
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
21:27
3
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
2
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+