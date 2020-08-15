Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига чемпионов. «Лион» забил три гола «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал на «Баварию»

Лига чемпионов. «Лион» забил три гола «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал на «Баварию»

15 августа 2020, 23:53
81

«Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов уступил «Лиону». У англичан единственный гол во втором тайме забил Кевин Де Брюйне. Дублем у лионцев отметился Мусса Дембеле.

В полуфинале лионцы сыграют с «Баварией», которая в 1/4 финала со счетом 8:2 разгромила «Барселону».

Рахим Стерлинг в последних восьми матчах плей-офф Лиги чемпионов поучаствовал в восьми голах.

Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года и ни разу не доходил с командой до полуфинала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Манчестер Сити – Лион – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Корне, 24; 1:1 – Де Брюйне, 69; 1:2 – Дембеле, 79; 1:3 – Дембеле, 87.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Франция. Лига 1 Манчестер Сити Лион Бавария
Комментарии (81)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
16tambov36
1597524929
лион и лейпциг из группы где играл зенит.вот вам и слабая группа)
Ответить
LOKOfanatik19
1597524958
Люблю ЛЧ, тут все возможно... Как мешки отлетают, один за другим.... ) Давай финал Лейпциг - Лион ))) Будет забавно.
Ответить
_Marqella_
1597525231
Кто бы мог подумать....Лион красавчики...))
Ответить
Красногорск_Фан
1597525328
Сдается Лион и Лейпциг хорошо прокачало соперничество с Артемом Дзюбой )) Лиону соболезную. Как бы ни было Ростов- Сочи. Ман сити так хотел на Баварию что с метра мазал по воротам
Ответить
житель СПб
1597525403
2 лучшие команды в Европе - из группы с Зенитом?! Обалдеть...
Ответить
BRO_football
1597528480
Как же приятно видеть, когда гранды европейского футбола вылетают из Лиги чемпионов. Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Манчестер Сити уже точно не сыграют в финале ЛЧ. Это будет наиболее интересный розыгрыш Лиги чемпионов за последние несколько лет. Удивительно, остались только немецкие и французские команды!
Ответить
paracetamol
1597531792
Слабенькие такие соперники были у Зенита, ну совсем как дети!
Ответить
ivanthebest
1597533772
Это всё равно что гордиться тем фактом, что ты учился в одном классе с будущим мэром, но сам при этом стал бомжом. Такое себе достижение в жизни.
Ответить
Viper for CSKA
1597542556
Две французские и две немецкие команды, три немецких тренера. Удивительная ЛЧ.
Ответить
giluxa1963
1597553816
Лион продолжает выносить грандов
Ответить
Главные новости
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
22:56
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
2
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Все новости
Все новости
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
2
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
3
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
4
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
08:23
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
00:11
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 01:23
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
Вчера, 00:40
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+