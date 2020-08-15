Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Лига чемпионов. «Лион» забил три гола «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал на «Баварию»

    «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов уступил «Лиону». У англичан единственный гол во втором тайме забил Кевин Де Брюйне. Дублем у лионцев отметился Мусса Дембеле.

    В полуфинале лионцы сыграют с «Баварией», которая в 1/4 финала со счетом 8:2 разгромила «Барселону».

    Рахим Стерлинг в последних восьми матчах плей-офф Лиги чемпионов поучаствовал в восьми голах.

    Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года и ни разу не доходил с командой до полуфинала Лиги чемпионов.

    Лига чемпионов. 1/4 финала

    Манчестер Сити – Лион – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Корне, 24; 1:1 – Де Брюйне, 69; 1:2 – Дембеле, 79; 1:3 – Дембеле, 87.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.08.2020 23:53
    Комментарии67
    ...
    • ...
      Рейтинг: -952

      Бoрат 18 минут назад

      Вот и сказочке конец , а кто посмотрит - молодец . Гыгыгы .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8173

      BRO_football 35 минут назад

      Как же приятно видеть, когда гранды европейского футбола вылетают из Лиги чемпионов. Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Манчестер Сити уже точно не сыграют в финале ЛЧ. Это будет наиболее интересный розыгрыш Лиги чемпионов за последние несколько лет. Удивительно, остались только немецкие и французские команды!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +534

      _MATRIX_ 1 час назад

      Вот это хохма.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -2019

      Вот оно чё Михалыч > _MATRIX_ 37 минут назад

      Прошлый сезон на нежданчики хорош был...Все помнят...И сейчас такое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1945

      Semenycch 1 час назад

      Важнее качество любой команды - сбалансированность. Бавария сейчас настолько сбалансированная, мобильная команда, что ее обыграть необычайно трудно. И еще, где те визгуны, которые год назад верещали - Зениту досталась слабая группа. Две лучшие команды этой группы - в полуфинале Лиги Европы!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1945

      Semenycch > Semenycch 1 час назад

      Опечатка - читать Лиги Чемпионов!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1367

      Andrering87 > Semenycch 57 минут назад

      Лион который играл в группе и сейчас в плей-офф это совершенно две разные команды!! Если бы Лион так в группе играл, то зениту ничего вообще бы не светило...
      Большинство болельщиков зенита говорило, что группа проходная, а теперь и это слабая группа была!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1945

      Semenycch > Andrering87 53 минуты назад

      Чушь! Это Лейпциг ты считаешь слабым? Лион другая команда? Может быть она и название сменила?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1367

      Andrering87 > Semenycch 51 минуту назад

      Посмотри в какой футбол Лион играл в группе и как он играет в плей-офф... Различие видно очень...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1519

      Puddle 1 час назад

      Позор МанШити, позор Барсе, и естественно без сомнений позор хрякам московским!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      Avenger_93 1 час назад

      4 момента у Жесуса все в молоко, был бы живой Агуэро и было бы все наоборот

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6291

      JTherry 1 час назад

      предполагал, что в полуфинале Пеп встретится со своей бывшей... не срослось, Лион был против))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3971

      knikos 1 час назад

      Мяч катится к Рахиту Стерлингу, ну , блин , думаю , мимо тудно пробить. Я кричу: "Выше !!!". И , о Боже , он услышал меня ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3102

      TOMSON 1 час назад

      Стерлинг сегодня спать не будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1519

      Puddle 1 час назад

      МанШити настолько не хотел на Баварию попасть, что даже не оспаривал мячи, как это делает обычно!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78467
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru