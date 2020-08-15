Лига чемпионов. «Лион» забил три гола «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал на «Баварию»

«Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов уступил «Лиону». У англичан единственный гол во втором тайме забил Кевин Де Брюйне. Дублем у лионцев отметился Мусса Дембеле.

В полуфинале лионцы сыграют с «Баварией», которая в 1/4 финала со счетом 8:2 разгромила «Барселону».

Рахим Стерлинг в последних восьми матчах плей-офф Лиги чемпионов поучаствовал в восьми голах.

Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года и ни разу не доходил с командой до полуфинала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Манчестер Сити – Лион – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Корне, 24; 1:1 – Де Брюйне, 69; 1:2 – Дембеле, 79; 1:3 – Дембеле, 87.

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