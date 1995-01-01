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    ЦСКА подписал партнерское соглашение с аптекой

    ЦСКА продолжает пополнять список партнеров. Очередным стала интернет-аптека «Еаптека», соглашение рассчитано на текущий сезон.

    «Мы рады сотрудничеству с одной из крупнейших интернет-аптек России, предлагающей своим клиентам широкий ассортимент не только лекарственных средств, но и товаров для красоты и здоровья. Особенно хотелось бы отметить социальную значимость ресурса Еаптека: клиенты более чем из 70 городов нашей страны, в том числе и москвичи, уже по достоинству оценили качество услуг, предоставляемых этой компанией.

    Знаю, что для Еаптеки это первый опыт партнерских отношений с футбольным клубом, и есть все основания полагать, что наше сотрудничество получится продуктивным для обеих сторон», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 16:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +57

      lipatov32 26 минут назад

      Ё П Т Е! Теперь все гопники за цска болеть будут!))))

      0
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      Рейтинг: +10775

      KLIM777 38 минут назад

      А как же киоски возле Ярославского вокзала?

      На самом деле это хорошо. Хоть лечить будут травму Дзагоева бесплатно

      0
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      Рейтинг: +2745

      serhio80 2 часа назад

      Следующим будет шаурмячная Ашота

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1565

      kazak161 2 часа назад

      Ого как "Ептека" раскрутилась ,на доставке на дом с накруткой 1000% на лекарства, а ведь все эти таблетки по закону можно покупать только в аптеках! Ах да забыл, по каким законам!?

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