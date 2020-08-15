ЦСКА подписал партнерское соглашение с аптекой

ЦСКА продолжает пополнять список партнеров. Очередным стала интернет-аптека «Еаптека», соглашение рассчитано на текущий сезон.

«Мы рады сотрудничеству с одной из крупнейших интернет-аптек России, предлагающей своим клиентам широкий ассортимент не только лекарственных средств, но и товаров для красоты и здоровья. Особенно хотелось бы отметить социальную значимость ресурса Еаптека: клиенты более чем из 70 городов нашей страны, в том числе и москвичи, уже по достоинству оценили качество услуг, предоставляемых этой компанией.

Знаю, что для Еаптеки это первый опыт партнерских отношений с футбольным клубом, и есть все основания полагать, что наше сотрудничество получится продуктивным для обеих сторон», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.