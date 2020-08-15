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ЦСКА подписал партнерское соглашение с аптекой

15 августа 2020, 16:37
5

ЦСКА продолжает пополнять список партнеров. Очередным стала интернет-аптека «Еаптека», соглашение рассчитано на текущий сезон.

«Мы рады сотрудничеству с одной из крупнейших интернет-аптек России, предлагающей своим клиентам широкий ассортимент не только лекарственных средств, но и товаров для красоты и здоровья. Особенно хотелось бы отметить социальную значимость ресурса Еаптека: клиенты более чем из 70 городов нашей страны, в том числе и москвичи, уже по достоинству оценили качество услуг, предоставляемых этой компанией.

Знаю, что для Еаптеки это первый опыт партнерских отношений с футбольным клубом, и есть все основания полагать, что наше сотрудничество получится продуктивным для обеих сторон», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

  • «Тамбов» уже потроллил ЦСКА по поводу рекламы на форме.
  • ЦСКА в первом туре РПЛ победил «Химки».
  • Осенью москвичи выступят в группе Лиги Европы.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (5)
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kazak161
1597499458
Ого как "Ептека" раскрутилась ,на доставке на дом с накруткой 1000% на лекарства, а ведь все эти таблетки по закону можно покупать только в аптеках! Ах да забыл, по каким законам!?
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serhio80
1597500042
Следующим будет шаурмячная Ашота
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lipatov32
1597508123
Ё П Т Е! Теперь все гопники за цска болеть будут!))))
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erma
1597513913
Теперь тренер будет сам заказывать и показывать игрокам горчичники.
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paracetamol
1597522416
Тупые аптекари, антирекламу себе организовали.
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