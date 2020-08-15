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    «Тамбов» и ЦСКА пошутили друг над другом в твиттере

    «Тамбов» и ЦСКА обменялись колкостями в преддверии очного матча второго тура РПЛ.

    Сначала тамбовчане выложили афишу сегодняшней игры, стилизованную под газету объявлений, намекая на большое число спонсорских логотипов на форме соперника.

    Подписать к фото гласит: «Сегодня играем с ЦСКА. Армейцы в своей новой форме, мы – в белом!».

    В ответ москвичи написали: «Молодцы саранские тамбовчане. В этот раз сами накреативили или с Торонто проконсультировались?».

    В Саранске «Тамбов» проводит домашние матчи из-за реконструкции собственного стадиона, а канадская регбийная команда «Торонто Вулфпэк» ранее указала, что новый логотип российского клуба очень похож на их эмблему.

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    Источник: Официальный твиттер «Тамбова»

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +665

      Олег1204 3 часа назад

      Смех смехом, но это норма, когда команда обеспечивает себя сама, а не сидит на гос обеспечении.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2133

      Snek > Олег1204 2 часа назад

      К моему великому сожалению ЦСКА сидит на гос. обеспечении теперь.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1773

      Из Твери Леха > Snek 2 часа назад

      теперь? они когда-то не сидели на нем?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2133

      Snek > Из Твери Леха 2 часа назад

      Последние 20 лет они были частным клубом, до этого все клубы государственными.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1678

      AZ 3 часа назад

      Красавцы и одни и другие))) Вообще в твиттере у ЦСКА сидят очень креативные и смышленные люди, какой раз обращаю внимания)))

      2
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