«Тамбов» и ЦСКА пошутили друг над другом в твиттере

«Тамбов» и ЦСКА обменялись колкостями в преддверии очного матча второго тура РПЛ.

Сначала тамбовчане выложили афишу сегодняшней игры, стилизованную под газету объявлений, намекая на большое число спонсорских логотипов на форме соперника.

Подписать к фото гласит: «Сегодня играем с ЦСКА. Армейцы в своей новой форме, мы – в белом!».

В ответ москвичи написали: «Молодцы саранские тамбовчане. В этот раз сами накреативили или с Торонто проконсультировались?».

В Саранске «Тамбов» проводит домашние матчи из-за реконструкции собственного стадиона, а канадская регбийная команда «Торонто Вулфпэк» ранее указала, что новый логотип российского клуба очень похож на их эмблему.