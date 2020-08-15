«Тамбов» и ЦСКА пошутили друг над другом в твиттере

Смех смехом, но это норма, когда команда обеспечивает себя сама, а не сидит на гос обеспечении.
«Тамбов» и ЦСКА обменялись колкостями в преддверии очного матча второго тура РПЛ.
Сначала тамбовчане выложили афишу сегодняшней игры, стилизованную под газету объявлений, намекая на большое число спонсорских логотипов на форме соперника.
Подписать к фото гласит: «Сегодня играем с ЦСКА. Армейцы в своей новой форме, мы – в белом!».
В ответ москвичи написали: «Молодцы саранские тамбовчане. В этот раз сами накреативили или с Торонто проконсультировались?».
В Саранске «Тамбов» проводит домашние матчи из-за реконструкции собственного стадиона, а канадская регбийная команда «Торонто Вулфпэк» ранее указала, что новый логотип российского клуба очень похож на их эмблему.
Сегодня играем с @pfc_cskaАрмейцы в своей новой форме, мы – в белом!#ЦСКАТамбов #НашСезон #IAmВолк #фкТамбоввРПЛ pic.twitter.com/VjPQ2Gk6HL— ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 15, 2020