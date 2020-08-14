Тедеско: «Я не устал от российского футбола. Силы мне дает «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатления о российском футболе.
«Нет ли разочарования и усталости от российского футбола? Нет, я не устал. Ни в коем случае. Силы мне дает команда. Футболисты верят в то, что мы делаем. В конце концов все у нас получится.
Если сравнить то, как команда выступала раньше и сейчас, то вы поймете, что мы играем более уверенно, мы больше атакуем. Все, что нам нужно для прогресса, – серия из нескольких побед.
Крал? Он яркий пример прогресса команды. Он сильно прибавил за этот неполный год. Он может играть как в схеме с одним опорником, так и в схеме с двумя», – заявил Тедеско.
- «Спартак» начал сезон с ничьей против «Сочи» (2:2).
- Оба пропущенных мяча были забиты с пенальти.
Источник: «Спорт-Экспресс»