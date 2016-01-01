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    Тедеско: «Я не устал от российского футбола. Силы мне дает «Спартак»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатления о российском футболе.

    «Нет ли разочарования и усталости от российского футбола? Нет, я не устал. Ни в коем случае. Силы мне дает команда. Футболисты верят в то, что мы делаем. В конце концов все у нас получится.

    Если сравнить то, как команда выступала раньше и сейчас, то вы поймете, что мы играем более уверенно, мы больше атакуем. Все, что нам нужно для прогресса, – серия из нескольких побед.

    Крал? Он яркий пример прогресса команды. Он сильно прибавил за этот неполный год. Он может играть как в схеме с одним опорником, так и в схеме с двумя», – заявил Тедеско.

    • «Спартак» начал сезон с ничьей против «Сочи» (2:2).
    • Оба пропущенных мяча были забиты с пенальти.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +14243

      vka1970 32 минуты назад

      Железные нервы у мужика.Такое не каждый европеец выдержит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5831

      Борат 1 час назад

      Силы мне дает «Спартак» в виде мазутных долларов федуна !

      прим. спартак - клуб запрещённый среди натуралов России (в народе - СКРИП).
      гыгы

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1389

      seth343 > Борат 45 минут назад

      Опять *** грибы жрал?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -46

      позор судьям рпл > Борат 43 минуты назад

      то ли дело тебе силы дает аларм когда тебя в рот порит

      2
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      ...
      Рейтинг: -46

      позор судьям рпл > Борат 42 минуты назад

      голос пес

      1
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      Рейтинг: +17816

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Здесь движение должно быть двусторонним, но в твою сторону мало кто едет.(((

      0
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      Рейтинг: +891

      моэм 2 часа назад

      Ну футбола то нет , точнее сказать российского дурдома , где "врачи-рвачи" судьи а главрач Дюков...Тедеско бы "рванул когти" да нельзя ему ... второй подряд , после Шальке провал может поставить крест на его тренерской карьере...боюсь , что когда его уйдут , или сам уйдёт , то может стать вроде Родченко в ВАДА …. компромата на РФС ,РПЛ ,КДК и судей у него уже достаточно , а будет ещё больше … газпромовец Дюков конечно не то что газпромовец Мутко … но и тут "смеха" будет предостаточно...вопрос только какого смеха.

      1
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      Рейтинг: +1499

      _Marqella_ > моэм 1 час назад

      Эй, мужчинка, сам то понял, что написал, бред какой то....С утра бухать я бы тебе не советовала, плохо может кончится, сердечко посадишь..

      0
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      Рейтинг: -46

      позор судьям рпл > _Marqella_ 42 минуты назад

      мнение страшной бабы тут не интересно

      2
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      Рейтинг: +1539

      FRZZ 2 часа назад

      Ты еще ничего не сделал для Спартака, от чего уставать?

      1
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      Рейтинг: +1389

      seth343 2 часа назад

      Странно, где все? В баках еще спят что ли?

      1
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      Рейтинг: -49

      alarm_иг > seth343 2 часа назад

      Это мы тут бездельничаем. А они работают, фанфурики собирают.

      1
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      Рейтинг: +2349

      NewLife 2 часа назад

      Синит-экспресс продолжает копать под Теда. Лучше бы насчет "разочарования и усталости от российского футбола" спросили у чиновников РФС и Газпрома. Это бомжатская паранойа, не могут проглотить тот факт, что они дутые чемпионы. Сейчас это будет еще подтверждено здесь залпом высеров от алармоборатов.

      5
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      Рейтинг: +11319

      silver29 2 часа назад

      Короче силы ему дает только "сбербанк онлайн" в дни зарплаты.

      1
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      Рейтинг: +1021

      22 raza chemp > silver29 2 часа назад

      А тебе типо зп не дает сил?

      0
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      Рейтинг: +11319

      silver29 > 22 raza chemp 2 часа назад

      Если тебе нужен мой совет-ответ, то скажу так, я не жду ее прихода, я сам ее ищу, и она зависит от результата, а не от красивых обещаний.

      2
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      Рейтинг: -49

      alarm_иг 2 часа назад

      Дзюпалюбы давай давай давай ©
      Налетай. Гыгы

      2
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      ...
      Рейтинг: +1389

      seth343 > alarm_иг 2 часа назад

      Ща появятся))))

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