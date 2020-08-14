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  • Тедеско: «Я не устал от российского футбола. Силы мне дает «Спартак»

Тедеско: «Я не устал от российского футбола. Силы мне дает «Спартак»

14 августа 2020, 10:50
13

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатления о российском футболе.

«Нет ли разочарования и усталости от российского футбола? Нет, я не устал. Ни в коем случае. Силы мне дает команда. Футболисты верят в то, что мы делаем. В конце концов все у нас получится.

Если сравнить то, как команда выступала раньше и сейчас, то вы поймете, что мы играем более уверенно, мы больше атакуем. Все, что нам нужно для прогресса, – серия из нескольких побед.

Крал? Он яркий пример прогресса команды. Он сильно прибавил за этот неполный год. Он может играть как в схеме с одним опорником, так и в схеме с двумя», – заявил Тедеско.

  • «Спартак» начал сезон с ничьей против «Сочи» (2:2).
  • Оба пропущенных мяча были забиты с пенальти.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (13)
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NewLife
1597392354
Синит-экспресс продолжает копать под Теда. Лучше бы насчет "разочарования и усталости от российского футбола" спросили у чиновников РФС и Газпрома. Это бомжатская паранойа, не могут проглотить тот факт, что они дутые чемпионы. Сейчас это будет еще подтверждено здесь залпом высеров от алармоборатов.
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seth343
1597392434
Странно, где все? В баках еще спят что ли?
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моэм
1597394089
Ну футбола то нет , точнее сказать российского дурдома , где "врачи-рвачи" судьи а главрач Дюков...Тедеско бы "рванул когти" да нельзя ему ... второй подряд , после Шальке провал может поставить крест на его тренерской карьере...боюсь , что когда его уйдут , или сам уйдёт , то может стать вроде Родченко в ВАДА …. компромата на РФС ,РПЛ ,КДК и судей у него уже достаточно , а будет ещё больше … газпромовец Дюков конечно не то что газпромовец Мутко … но и тут "смеха" будет предостаточно...вопрос только какого смеха.
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DOCTOR PENALTY
1597394389
Здесь движение должно быть двусторонним, но в твою сторону мало кто едет.(((
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vka1970
1597399526
Железные нервы у мужика.Такое не каждый европеец выдержит.
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derrik2000
1597420207
"«Нет ли разочарования и усталости от российского футбола? Нет, я не устал. Ни в коем случае. Силы мне дает команда. Футболисты верят в то, что мы делаем. В конце концов все у нас получится." Ещё нужно рекламный ролик с Тедеско и этими его словами выпустить. Только режиссёру немного продумать, кто и где и, главное, С ЧЕМ будет стоять в кадре. )))))))))))))))))))))))
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