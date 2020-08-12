Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Журналист Жарков: «Меркеля объявили в Казахстане персоной нон-грата, въезд в страну с тех пор ему запрещен»

    Казахстанский журналист prosport.kz Владимир Жарков рассказал о том, полузащитник Александрь Меркель лишился казахстанского гражданства. .

    «Легитимность получения паспорта у Меркеля вызывает большие вопросы: ни в Казахстане, ни в Германии нельзя иметь двойное гражданство. Для получения казахстанского паспорта он должен был отказаться от немецкого, а этого он никогда не делал. Совершенно непонятно, на каких основаниях был выдан документ — он попросту не мог быть действительным. Он все время жил и заключал контракты по немецкому паспорту. Да и налоги он платит в качестве гражданина Германии.

    Если даже он получил казахстанский документ, нет никаких доказательств, что он настоящий. У нас были подобные прецеденты: футболист Костя Энгель, которому якобы выдали паспорт, а после запроса в МВД выяснилось, что по такому серийному номеру значится совершенно другой человек… Другими словами, выдали фальшивый документ, который существовал лишь в виде ксерокопии. При этом я допускаю вариант, что паспорт у Меркеля был настоящий, так как вопрос решался на уровне администрации президента. Есть там люди, которые могут решить любой вопрос…

    Никто официально подтверждать информацию об изъятии паспорта у футболиста не будет, но ситуация была примерно следующая: при прохождении регистрации в аэропорту Александр засветил оба паспорта. Пограничники увидели это и изъяли у него казахстанский паспорт. Повторюсь, два гражданства в Казахстане – уголовное дело. Меркеля объявили персоной нон-грата, въезд в страну с тех пор ему запрещен. Информацию мне подтвердили сразу несколько авторитетных источников», – сказал Жарков.

    • Меркель выступает за сборную Казахстана.
    • С 2008 по 2012 год хавбек играл в «Милане».
    • Последним его клубом был голландский «Хераклес».
    • Сообщалось, что в Меркеле заинтересован «Сочи», так как клуб рассчитывает, что футболист не будет считаться легионером.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2020 09:43
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 12 августа 2020, 12:18

      Маме пусть пожалуется на произвол казахских властей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 12 августа 2020, 10:04

      Ну и как он прокомментировал возможный переход в Сочи?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Nevsky_RU 12 августа 2020, 11:21

      ахаха, во во))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6255

      Давид59 12 августа 2020, 09:48

      Журналист, проверяй факты! Это я по поводу двойного гражданства в Германии. А как насчёт пяти паспортов у Кевина Курани?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1445

      GreyDM > Давид59 12 августа 2020, 10:42

      ну хорош) у Кевина всего три паспорта, насколько я помню: Германия, Бразилия и Панама... хотя с 2015 могло и поменяться что-то

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6255

      Давид59 > GreyDM 12 августа 2020, 20:04

      Ну как минимум тройное

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 августа 2020, 09:48

      зачем тогда он Сочи, если будет считаться легионером

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11