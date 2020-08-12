Журналист Жарков: «Меркеля объявили в Казахстане персоной нон-грата, въезд в страну с тех пор ему запрещен»

Казахстанский журналист prosport.kz Владимир Жарков рассказал о том, полузащитник Александрь Меркель лишился казахстанского гражданства. .

«Легитимность получения паспорта у Меркеля вызывает большие вопросы: ни в Казахстане, ни в Германии нельзя иметь двойное гражданство. Для получения казахстанского паспорта он должен был отказаться от немецкого, а этого он никогда не делал. Совершенно непонятно, на каких основаниях был выдан документ — он попросту не мог быть действительным. Он все время жил и заключал контракты по немецкому паспорту. Да и налоги он платит в качестве гражданина Германии.

Если даже он получил казахстанский документ, нет никаких доказательств, что он настоящий. У нас были подобные прецеденты: футболист Костя Энгель, которому якобы выдали паспорт, а после запроса в МВД выяснилось, что по такому серийному номеру значится совершенно другой человек… Другими словами, выдали фальшивый документ, который существовал лишь в виде ксерокопии. При этом я допускаю вариант, что паспорт у Меркеля был настоящий, так как вопрос решался на уровне администрации президента. Есть там люди, которые могут решить любой вопрос…

Никто официально подтверждать информацию об изъятии паспорта у футболиста не будет, но ситуация была примерно следующая: при прохождении регистрации в аэропорту Александр засветил оба паспорта. Пограничники увидели это и изъяли у него казахстанский паспорт. Повторюсь, два гражданства в Казахстане – уголовное дело. Меркеля объявили персоной нон-грата, въезд в страну с тех пор ему запрещен. Информацию мне подтвердили сразу несколько авторитетных источников», – сказал Жарков.