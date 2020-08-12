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  • Журналист Жарков: «Меркеля объявили в Казахстане персоной нон-грата, въезд в страну с тех пор ему запрещен»

Журналист Жарков: «Меркеля объявили в Казахстане персоной нон-грата, въезд в страну с тех пор ему запрещен»

12 августа 2020, 09:43
7

Казахстанский журналист prosport.kz Владимир Жарков рассказал о том, полузащитник Александрь Меркель лишился казахстанского гражданства. .

«Легитимность получения паспорта у Меркеля вызывает большие вопросы: ни в Казахстане, ни в Германии нельзя иметь двойное гражданство. Для получения казахстанского паспорта он должен был отказаться от немецкого, а этого он никогда не делал. Совершенно непонятно, на каких основаниях был выдан документ — он попросту не мог быть действительным. Он все время жил и заключал контракты по немецкому паспорту. Да и налоги он платит в качестве гражданина Германии.

Если даже он получил казахстанский документ, нет никаких доказательств, что он настоящий. У нас были подобные прецеденты: футболист Костя Энгель, которому якобы выдали паспорт, а после запроса в МВД выяснилось, что по такому серийному номеру значится совершенно другой человек… Другими словами, выдали фальшивый документ, который существовал лишь в виде ксерокопии. При этом я допускаю вариант, что паспорт у Меркеля был настоящий, так как вопрос решался на уровне администрации президента. Есть там люди, которые могут решить любой вопрос…

Никто официально подтверждать информацию об изъятии паспорта у футболиста не будет, но ситуация была примерно следующая: при прохождении регистрации в аэропорту Александр засветил оба паспорта. Пограничники увидели это и изъяли у него казахстанский паспорт. Повторюсь, два гражданства в Казахстане – уголовное дело. Меркеля объявили персоной нон-грата, въезд в страну с тех пор ему запрещен. Информацию мне подтвердили сразу несколько авторитетных источников», – сказал Жарков.

  • Меркель выступает за сборную Казахстана.
  • С 2008 по 2012 год хавбек играл в «Милане».
  • Последним его клубом был голландский «Хераклес».
  • Сообщалось, что в Меркеле заинтересован «Сочи», так как клуб рассчитывает, что футболист не будет считаться легионером.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Меркель Александер
Комментарии (7)
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Garrincha58
1597214920
зачем тогда он Сочи, если будет считаться легионером
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Давид59
1597214938
Журналист, проверяй факты! Это я по поводу двойного гражданства в Германии. А как насчёт пяти паспортов у Кевина Курани?
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Nevsky_RU
1597215864
Ну и как он прокомментировал возможный переход в Сочи?
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paracetamol
1597223895
Маме пусть пожалуется на произвол казахских властей.
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