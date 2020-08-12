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Бородюк возглавил команду второго дивизиона Австрии «Хорн»

12 августа 2020, 08:50
5

Российский тренер Александр Бородюк во вторник назначен на пост главного тренера австрийского клуба «Хорн».

О сроках соглашения с 57-летним тренером клуб из второй австрийской Бундеслиги не сообщает.

Последним местом работы Бородюка была сборная Казахстана в 2017 году.

Последнее время Бородюк регулярно выступал в качестве эксперта канала «Матч ТВ».

Источник: Инстаграм «Хорна»
Австрия. Бундеслига Хорн Бородюк Александр
Комментарии (5)
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САДЫЧОК
1597213081
Вот его реальный уровень ! И то , под сомнением !
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Garrincha58
1597214493
просто решил пожить получше, за бугром как ни как цевильнее
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Skull_Boy
1597216874
Совсем не давно Хорн играл в элите, где после сезона весь состав раскупили
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JuicyG
1597219938
Ее создатель Тимо Хорн?)))
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DOCTOR PENALTY
1597219990
Успехов Александру!
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