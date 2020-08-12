Бородюк возглавил команду второго дивизиона Австрии «Хорн»

Российский тренер Александр Бородюк во вторник назначен на пост главного тренера австрийского клуба «Хорн».

О сроках соглашения с 57-летним тренером клуб из второй австрийской Бундеслиги не сообщает.

Последним местом работы Бородюка была сборная Казахстана в 2017 году.

Последнее время Бородюк регулярно выступал в качестве эксперта канала «Матч ТВ».