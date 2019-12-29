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    Бородюк возглавил команду второго дивизиона Австрии «Хорн»

    Российский тренер Александр Бородюк во вторник назначен на пост главного тренера австрийского клуба «Хорн».

    О сроках соглашения с 57-летним тренером клуб из второй австрийской Бундеслиги не сообщает.

    Последним местом работы Бородюка была сборная Казахстана в 2017 году.

    Последнее время Бородюк регулярно выступал в качестве эксперта канала «Матч ТВ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм «Хорна»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17809

      DOCTOR PENALTY 48 минут назад

      Успехов Александру!

      0
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      Рейтинг: +65

      JuicyG 49 минут назад

      Ее создатель Тимо Хорн?)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5696

      Борат 1 час назад

      уж лучше в хорне за скроную зп, чем пилить бабки в химках !
      или не дай бог позориться в пищевике за мазутные доллары !
      гыгы

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      Рейтинг: +9230

      Skull_Boy 1 час назад

      Совсем не давно Хорн играл в элите, где после сезона весь состав раскупили

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      Рейтинг: +11040

      Garrincha58 2 часа назад

      просто решил пожить получше, за бугром как ни как цевильнее

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      Рейтинг: +4636

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Вот его реальный уровень ! И то , под сомнением !

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