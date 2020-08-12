Бородюк возглавил команду второго дивизиона Австрии «Хорн»

Российский тренер Александр Бородюк во вторник назначен на пост главного тренера австрийского клуба «Хорн».
О сроках соглашения с 57-летним тренером клуб из второй австрийской Бундеслиги не сообщает.
Последним местом работы Бородюка была сборная Казахстана в 2017 году.
Последнее время Бородюк регулярно выступал в качестве эксперта канала «Матч ТВ».
- Специалист ранее работал в «Крыльях Советов», сборной России, «Торпедо» и «Кайрате».
- «Хорн» в прошлом сезоне занял 13-е место из 16 команд во втором по силе дивизионе Австрии.
Источник: Инстаграм «Хорна»