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    Федун: «Информация о нашем недовольстве Тедеско – чушь и попытка изменить вектор общественного внимания с реальных проблем»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун опроверг слухи о возможной отставке главного тренера Доменико Тедеско. Такая информация, по мнению функционера, – попытка манипулировать общественным сознанием.

    «Крайне неприятно, что с целью отвлечения внимания от проблемы начали распространять информацию, что мы якобы недовольны работой тренера. Это является, мягко говоря, чушью и нечистоплотной попыткой изменить вектор общественного внимания с реальных проблем нашего футбола», – сказал Федун.

    • Тедеско назначили осенью.
    • При нем команда не попала в еврокубки.
    • «Спартак» потерял очки в первом туре РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    11.08.2020 23:16
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5684

      Борат 33 минуты назад

      Рыла, ты с чемпионата когда снимаешься ???
      Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +450

      Alejandrrro 52 минуты назад

      Спартак ведь снялся с чемпионата, зачем теперь Тедеско нужен?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5831

      ivany4 54 минуты назад

      Ничего не поделаешь.
      В "свободном мире", "свободная пресса".
      Только каждый понимает эту свободу по-разному. Одни по делу, а другие ради бабок.

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