Федун: «Информация о нашем недовольстве Тедеско – чушь и попытка изменить вектор общественного внимания с реальных проблем»

Владелец «Спартака» Леонид Федун опроверг слухи о возможной отставке главного тренера Доменико Тедеско. Такая информация, по мнению функционера, – попытка манипулировать общественным сознанием.

«Крайне неприятно, что с целью отвлечения внимания от проблемы начали распространять информацию, что мы якобы недовольны работой тренера. Это является, мягко говоря, чушью и нечистоплотной попыткой изменить вектор общественного внимания с реальных проблем нашего футбола», – сказал Федун.