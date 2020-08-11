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Семак: «С новым лимитом Дриусси – твердый игрок основы»

11 августа 2020, 21:17
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, что помогает Себастьяну Дриусси быть в основе. В матче первого тура РПЛ против «Ротора» (2:0) аргентинец поучаствовал в обоих голах.

«Дриусси в команде, как и все остальные игроки. Все имеют возможность выйти и проявить себя. Что будет дальше, никто не знает. Новый лимит никому не может быть на руку. Мы принимаем правила. С таким лимитом Дриусси – твердый футболист основного состава», – цитирует Семака «Р-Спорт».

  • Дриусси играет в России с 2017 года.
  • Он с командой взял два чемпионства.
  • «Зенит» в РПЛ не проигрывает с сентября.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дриусси Себастьян Семак Сергей
Комментарии (8)
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paracetamol
1597179263
Себа молодец, я всегда так говорил!
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_Marqella_
1597197805
Себа красавчик,не всегда бывает заметен,но моё мнение, это лучший из аргентнцев времён Манчини...Он лучше Кузяева это однозачно..имхо...
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Ганнибал Лектор
1597208572
Кузяев со своими размышлениями уже вне стартовых 11. Так что ему уже нет смысла подписывать новый контракт. Вместо футбола присядет на лавку
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Garrincha58
1597214407
слабовата игра у Семака для ЛЧ никуда ни в одни ворота не годится Ротору забили за счёт двух ошибок соперников при этом за весь матч не создали ни одного голевого момента и это с командой пришедшей с ФНЛ
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житель СПб
1597221152
Но почему меня это не радует?! Ведь по сути, это уже не российская команда. А тогда - что это? Для Европы (ЛЧ) - слабовата, результат думаю не даст. А для России - но мы же своих футболистов тоже хотим видеть! Берите пример с Локомотива.
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