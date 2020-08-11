Семак: «С новым лимитом Дриусси – твердый игрок основы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, что помогает Себастьяну Дриусси быть в основе. В матче первого тура РПЛ против «Ротора» (2:0) аргентинец поучаствовал в обоих голах.

«Дриусси в команде, как и все остальные игроки. Все имеют возможность выйти и проявить себя. Что будет дальше, никто не знает. Новый лимит никому не может быть на руку. Мы принимаем правила. С таким лимитом Дриусси – твердый футболист основного состава», – цитирует Семака «Р-Спорт».