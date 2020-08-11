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    Семак: «С новым лимитом Дриусси – твердый игрок основы»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, что помогает Себастьяну Дриусси быть в основе. В матче первого тура РПЛ против «Ротора» (2:0) аргентинец поучаствовал в обоих голах.

    «Дриусси в команде, как и все остальные игроки. Все имеют возможность выйти и проявить себя. Что будет дальше, никто не знает. Новый лимит никому не может быть на руку. Мы принимаем правила. С таким лимитом Дриусси – твердый футболист основного состава», – цитирует Семака «Р-Спорт».

    • Дриусси играет в России с 2017 года.
    • Он с командой взял два чемпионства.
    • «Зенит» в РПЛ не проигрывает с сентября.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6555

      alarm 51 минуту назад

      отличная новость! хрякам трёшку положит) позор спартаку, кстати

      1
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      Рейтинг: +1812

      Semenycch 51 минуту назад

      Когда в форме.

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