Sport24: «Матч ТВ» отстранил Широкова

Телеканал «Матч ТВ» отстранил экс-полузащитника сборной России Романа Широкова от всех эфиров из-за инцидента с его участием во время матча любительских команд.

Бывший футболист во время матча турнира Кубок Селебрити выступал за команду Матч ТВ и после одного из эпизодов избил арбитра Никиту Данченкова.

Широков ранее был постоянным экспертом телеканала.