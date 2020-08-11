Sport24: «Матч ТВ» отстранил Широкова

Телеканал «Матч ТВ» отстранил экс-полузащитника сборной России Романа Широкова от всех эфиров из-за инцидента с его участием во время матча любительских команд.
Бывший футболист во время матча турнира Кубок Селебрити выступал за команду Матч ТВ и после одного из эпизодов избил арбитра Никиту Данченкова.
Широков ранее был постоянным экспертом телеканала.
- Широков избил судью за показанную красную карточку.
- Пострадавший снял побои и обратился в полицию.
- Экс-полузащитнику может грозить уголовное наказание.
Источник: Sport24