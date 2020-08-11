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    Sport24: «Матч ТВ» отстранил Широкова

    Телеканал «Матч ТВ» отстранил экс-полузащитника сборной России Романа Широкова от всех эфиров из-за инцидента с его участием во время матча любительских команд.

    Бывший футболист во время матча турнира Кубок Селебрити выступал за команду Матч ТВ и после одного из эпизодов избил арбитра Никиту Данченкова.

    Широков ранее был постоянным экспертом телеканала.

    • Широков избил судью за показанную красную карточку.
    • Пострадавший снял побои и обратился в полицию.
    • Экс-полузащитнику может грозить уголовное наказание.

    Источник: Sport24

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    11.08.2020 10:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 11 августа 2020, 17:42

      Ну наконец то больше не услышим в эфире его пьяный бред, восхваление синита и троллинг в сторону Спартака. А то постоянно как обиженка в каждой теме поливает Спартак своей желчью.

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      Рейтинг: +11242

      alp 11 августа 2020, 12:06

      и это правильно... пусь дома сидит, епта..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +512

      gari69 11 августа 2020, 11:32

      Накуя отстранили?- исполнил мгновенную карму...

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