Газизов: «Происходит беспредел. Казарцев и Еськов должны быть отстранены пожизненно»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов недоволен судейством в матче первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2). Москвичи вели по ходу встречи в два мяча.
«Я общался с коллегами. Все возмущены, понимают, что происходит беспредел. Уровень судейства упал до такой степени, что мы не верим своим глазам и ушам. Давайте сделаем так, чтобы здравый смысл победил.
Василий Казарцев и Алексей Еськов должны лишиться возможности быть на поле пожизненно», – сказал Газизов в эфире «Матч Премьер».
- «Сочи» оба своих гола забил с пенальти.
- После игры арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства.
- Газизов также назвал случившееся клоунадой.
Источник: «Матч ТВ»