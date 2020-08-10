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  • Газизов: «Происходит беспредел. Казарцев и Еськов должны быть отстранены пожизненно»

Газизов: «Происходит беспредел. Казарцев и Еськов должны быть отстранены пожизненно»

10 августа 2020, 17:15
101

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов недоволен судейством в матче первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2). Москвичи вели по ходу встречи в два мяча.

«Я общался с коллегами. Все возмущены, понимают, что происходит беспредел. Уровень судейства упал до такой степени, что мы не верим своим глазам и ушам. Давайте сделаем так, чтобы здравый смысл победил.

Василий Казарцев и Алексей Еськов должны лишиться возможности быть на поле пожизненно», – сказал Газизов в эфире «Матч Премьер».

  • «Сочи» оба своих гола забил с пенальти.
  • После игры арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства.
  • Газизов также назвал случившееся клоунадой.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Газизов Шамиль Еськов Алексей Казарцев Василий
Комментарии (101)
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kliker
1597069339
Так придётся всех отстранять, пока они в арлекинов не наиграются. Как анализировать за деньги - так все эксперты, а как честно отсудить - не оплачено.
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seth343
1597069533
Да им пох, денег на всю жизнь хватит,
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Spartak Piter
1597069840
Еще бы СБГТ власть убрать из футбола. А лучше вообще бы из страны. Все беды в стране от одних людей и они по сути болеют за СБГТ и уничтожают наш футбол.
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ilichkadr
1597070817
Шамиль, пожизненно лишь можно свободы и только по решению суда. Лишение возможности быть на поле пожизненно трудовым законодательством РФ не предусмотрено. Учи матчасть.
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upiter622
1597073670
Посмотрел я повтор обеих пенальти,это конечно беспредел!Не было никакого пенальти и мне жаль Спартак.А судей нужно наказывать однозначно!
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Бриг
1597074542
Пенальти народной команде - БЕСПРЕДЕЛ. Карается ПОЖИЗНЕННО. И футболистов, забивающих Спартаку нужно карать безжалостно.
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ГенГриг
1597077580
Таких арбитров надо бить прямо на поле.В Южной америке он до утра бы не дожил.
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Sky Spartak
1597083564
Интерес к Российскому футболу пропадает...Раньше были эмоции...был пенальти..не был...сейчас в наглую ставят пенальти и НИЧЕГО....зачем смотреть тогда РпЛ !?!?!!
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Zenit_Zenit
1597083808
Сколько соплей в комментах.. А про сам футбол хоть кто слово скажет... точнее про его полное отсутствие в исполнении Спартака.. Че заныли то все, истерички? Выигрывать нужно было, а не лысого гонять... Мясо - стухло... вот и весь разговор...
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Zubo
1597092513
приговорены пожизненно, да расстреляны просто , нельзя дать им уйти от правосудия, для Спартака как свисток не в их пользу , то сразу безпредел
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