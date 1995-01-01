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    Газизов: «Происходит беспредел. Казарцев и Еськов должны быть отстранены пожизненно»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов недоволен судейством в матче первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2). Москвичи вели по ходу встречи в два мяча.

    «Я общался с коллегами. Все возмущены, понимают, что происходит беспредел. Уровень судейства упал до такой степени, что мы не верим своим глазам и ушам. Давайте сделаем так, чтобы здравый смысл победил.

    Василий Казарцев и Алексей Еськов должны лишиться возможности быть на поле пожизненно», – сказал Газизов в эфире «Матч Премьер».

    • «Сочи» оба своих гола забил с пенальти.
    • После игры арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства.
    • Газизов также назвал случившееся клоунадой.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:15
    Комментарии51
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      Рейтинг: +1724

      upiter622 9 минут назад

      Посмотрел я повтор обеих пенальти,это конечно беспредел!Не было никакого пенальти и мне жаль Спартак.А судей нужно наказывать однозначно!

      1
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      Рейтинг: +5562

      Борат 13 минут назад

      Беспредел когда газизов увольняет тренера Химок юрана и назначает своего холуя Гунько !!!
      Но у этих свиномразей нет ни стыда ни совести !!!!
      Гыгы

      1
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      Рейтинг: +681

      Semargl18 > Борат 4 секунды назад

      Жалко тебя... цепляешься за свой убогий типо юмор... хотя все поголовно уже признали что матч подставуха..

      0
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      Рейтинг: +1766

      Semenycch 39 минут назад

      Вот как можно за несколько недель превратиться в свинью? Или Газизов по-жизни свинья?

      4
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      Рейтинг: +993

      22 raza chemp > Semenycch 35 минут назад

      Внутренние органы свиньи очень схожи с человеческими , со свинины вкусный сочный шашлык и большенство людей ее обожают, а вот от немытого бомжа кроме вони и безнадеги не пахнет ни чем.

      0
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      ...
      Рейтинг: +10950

      silver29 > Semenycch 33 минуты назад

      а ты 3.14дор ? Тебе потроху обоссанному все неймется гадость про Спартак настрочить, уже ВСЕ !!! спецы признали неправомерность как минимум одного пенальти, а ты мразь все гумно своё льешь ((((

      3
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      Рейтинг: +1766

      Semenycch > 22 raza chemp 23 минуты назад

      Браво. Написал колко и вместе с тем без мата и хамства. Обычно свиньи на это не способны.

      2
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      Рейтинг: +10950

      silver29 > Semenycch 8 минут назад

      Всегда поражали двуличные твари вроде тебя, ты сравнил Газизова с ..... и ждешь к себе уважительного отношения ? Так Газизов мусульманин и скажи ты ему это в личной беседе то узнаешь строение этого животного на себе, а так ты мушкетер-Интернета ((((((((((((((((((((

      1
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      Рейтинг: +844

      Валерий2705 > 22 raza chemp 8 минут назад

      У тебя главным образом схож со свиным - мозг)

      1
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      ...
      Рейтинг: +844

      Валерий2705 > silver29 5 минут назад

      Когда "спецы" трактуют эпизоды не в вашу пользу, вы всем хлевом выхрюкиваете, что это купленные п.и.д.о.р.а.с.ы) это очень удобно)

      -2
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      Рейтинг: +10950

      silver29 > Валерий2705 3 минуты назад

      Когда неучи пытаются трактовать события как им хочется, то кроме как пе.дросами их не назовешь, ты лоботряс погугли что специалисты пишут о судействе этого матча.

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      Рейтинг: +5562

      Борат 44 минуты назад

      То же самое пел шмурнов о кокорине год назад, цитирую:

      либо этих зверьков отстранят от футбола, либо я отстранюсь от футбола и всех мальчишек и всю страну призову отстраниться вместе со мной. Вот такие дела...

      но на днях лихо переобулся !!! Позор двуличным рылам !!! Позор пищевику !!! Гыгы

      4
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    • ...
      Рейтинг: +10950

      silver29 45 минут назад

      Абсолютно верно только ПОЖИЗНЕННО !!! Будет создан прецедент остальные крепко подумают, а еще лучше дело в отношении этих лишенцев до суда довести.

      3
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      ...
      Рейтинг: +163

      mama1991 > silver29 37 минут назад

      суды у нас не лучше... кокомамая тут же за пощечину в кпз закрыли, ефрем синий под наркотой, убил в центре москвы человека, ща на домашнем аресте дома пиво пьет, телефоном пользуется, жену щиплет.... плевок системы и лично путина в лицо россиянам....

      2
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      Рейтинг: +163

      mama1991 > mama1991 36 минут назад

      я бы и все кто тут на сайте находиться уже бы сидели, а там чето расследуют..... в ы б л я д к и ....

      0
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      Рейтинг: +844

      Валерий2705 > silver29 15 секунд назад

      Как можно подумать о том, ошибаться или нет? А ну ка выдай умозаключение, дуралей. До суда довести ахахаха. Надеюсь ты школьник)

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      Рейтинг: +19

      Дмитрий 72 46 минут назад

      Даешь переигровку с честным судейством и пусть победит сильнейший!

      0
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      Рейтинг: +3641

      knikos > Дмитрий 72 3 минуты назад

      Тогда надо было первый матч прошлого сезона переиграть .Ну когда Сочи засудили .Не так ли ?

      0
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      Рейтинг: +2815

      Cleaner 49 минут назад

      Не уровень судейства упал. Повысился уровень влияния на судей. До такой степени, что они(судьи) не боятся принимать решения в пользу одной из команд. Им проще поставить левый пенальти, чем не выполнить чье то властное указание.

      4
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      Рейтинг: +1381

      BANNIKOV1970 49 минут назад

      чтоб другим не повадно было

      2
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      Рейтинг: +12223

      vladimir-7 55 минут назад

      Газик, предложи им застрелиться, как Е.Гинер предложил Егорову,
      которого потом сняли.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10950

      silver29 > vladimir-7 43 минуты назад

      Люди без чести и совести не способны на такой поступок, это удел людей высшей морали, раньше на такое были способны офицеры-дворяне.

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      Рейтинг: +12223

      vladimir-7 > silver29 32 минуты назад

      Что верно, то верно.

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      Рейтинг: +6377

      alarm 56 минут назад

      заминусили тарасофские геи, правда им не нравится, что гол соболева нужно было отменять, но вар сработал в пользу хрюканов)

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      Рейтинг: +18

      Продюсер Азамат > alarm 51 минуту назад

      давай плюсану +, соратник, никаму сваих в абиду не дам

      0
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      Рейтинг: -109

      alarm_иг > alarm 49 минут назад

      Да у тебя плюсиков много. Минусиков 10 погоды не испортит...)

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      Рейтинг: +1244

      Romio-xxx > alarm 47 минут назад

      За что отменять?))))))))

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      Рейтинг: +6377

      alarm > Romio-xxx 46 минут назад

      ниже написано. с фотодоказательством.

      2
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      Рейтинг: +1244

      Romio-xxx > alarm 39 минут назад

      Я по сомнительным ссылкам не перехожу.Я видел матч и повторы,все было чисто,это не балет,это футбол!В Англии,например,не то что судья,ни один болельщик бы не стал оспаривать этот гол.

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      Рейтинг: +109

      позор судьям рпл > alarm 14 минут назад

      такое животное как ты сам себя плюсует раскажи для чего только ахъаахахаха дно иди модерам этого сайта анус лизани как ты привыкла

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      Рейтинг: +6377

      alarm > позор судьям рпл 12 минут назад

      с учётом обстоятельств, и как ты сам ранее писал - для тебя плюсы не проблема. уже больше сотни себе наклепал со своих гейских аккаунтов. так что твой коммент как раз про тебя самого. смирись. или визжи) и не забудь облизать. гы-гы.

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