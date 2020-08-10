Газизов: «Происходит беспредел. Казарцев и Еськов должны быть отстранены пожизненно»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов недоволен судейством в матче первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2). Москвичи вели по ходу встречи в два мяча.

«Я общался с коллегами. Все возмущены, понимают, что происходит беспредел. Уровень судейства упал до такой степени, что мы не верим своим глазам и ушам. Давайте сделаем так, чтобы здравый смысл победил.

Василий Казарцев и Алексей Еськов должны лишиться возможности быть на поле пожизненно», – сказал Газизов в эфире «Матч Премьер».