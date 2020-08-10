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  • Президент «Урала» Иванов: «С детства не люблю «Спартак», но его жалко. Так судить – безобразие; Казарцев – дно»

Президент «Урала» Иванов: «С детства не люблю «Спартак», но его жалко. Так судить – безобразие; Казарцев – дно»

10 августа 2020, 15:34
26

Григорий Иванов, президент «Урала», отозвался о судействе матча первого тура РПЛ «Спартак»«Сочи» (2:2). Оба гола гости забили с пенальти.

«Я с детства не люблю «Спартак», но так судить – это безобразие! Команда вчера играла, команда вчера бежала. Какая может быть оценка, когда Василию Казарцеву может подсказать резервный арбитр, а ещe наш товарищ Алексей Еськов смотрит VAR?! И они не видят такие вопиющие моменты.

Считаю, что оба пенальти несправедливые. Многие ещe до этого говорили, что Казарцев не умеет судить. Он — судейское дно, а ещe мы приглашаем специалистов из Венгрии, которые должны их чему-то научить. Жалко «Спартак»! Они не заслужили такого судейства», – сказал Иванов «Комсомольской правде».

  • Владелец «Спартака» хотел снять команду с чемпионата России.
  • Арбитра Василия Казарцева, работавшего на встрече, отстранили от судейства.
  • Фанаты «Спартака» призвали уволить лиц, ответственных в РФС за судейство.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Урал Иванов Григорий Казарцев Василий
Комментарии (26)
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Spartak Piter
1597063708
Я никогда в жизни не видел двух таких позорных пенальти, сосредоточенных в одном матче. Один - окей, бывает (хотя с ВАР удивительно, что люди не умеют смотреть повторы). Но сразу два? стыдно за СБГТ (филиал ЛГБТ в футболе)))
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portero
1597063878
Иванов смотри как вас сегодня будут судить, или за Урал ты сам всё решаешь, без судей...
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Волховский
1597064518
"Спартак" выигрывал мастерски, весело, красиво, креативно. За это его и любят. Не любить такую команду - отклонение.
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3a zenit
1597066183
нашли у кого спросить,ему самому мешают яйца.У навального спросите про Путина ещё.
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КаДеС
1597067969
Кстати, даже Винлайн заплатил всем, кто ставил на победу Спартака
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seth343
1597069017
Да по ходу им было дано указание вбегать в штрафную спартака, задеть защитника, и главное упасть, ( даже стараться забить не надо) а там судьи сработают...
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Alec7183
1597069745
А вот согласен, просто жалко было Спартак, судья весь матч испортил.
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Просто-333
1597069952
он прав
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sergan113
1597072399
+++++
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Hektor 84
1597100620
Впервые я с ним согласен!
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