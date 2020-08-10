Президент «Урала» Иванов: «С детства не люблю «Спартак», но его жалко. Так судить – безобразие; Казарцев – дно»

Григорий Иванов, президент «Урала», отозвался о судействе матча первого тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2). Оба гола гости забили с пенальти.

«Я с детства не люблю «Спартак», но так судить – это безобразие! Команда вчера играла, команда вчера бежала. Какая может быть оценка, когда Василию Казарцеву может подсказать резервный арбитр, а ещe наш товарищ Алексей Еськов смотрит VAR?! И они не видят такие вопиющие моменты.

Считаю, что оба пенальти несправедливые. Многие ещe до этого говорили, что Казарцев не умеет судить. Он — судейское дно, а ещe мы приглашаем специалистов из Венгрии, которые должны их чему-то научить. Жалко «Спартак»! Они не заслужили такого судейства», – сказал Иванов «Комсомольской правде».