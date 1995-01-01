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    Президент «Урала» Иванов: «С детства не люблю «Спартак», но его жалко. Так судить – безобразие; Казарцев – дно»

    Григорий Иванов, президент «Урала», отозвался о судействе матча первого тура РПЛ «Спартак»«Сочи» (2:2). Оба гола гости забили с пенальти.

    «Я с детства не люблю «Спартак», но так судить – это безобразие! Команда вчера играла, команда вчера бежала. Какая может быть оценка, когда Василию Казарцеву может подсказать резервный арбитр, а ещe наш товарищ Алексей Еськов смотрит VAR?! И они не видят такие вопиющие моменты.

    Считаю, что оба пенальти несправедливые. Многие ещe до этого говорили, что Казарцев не умеет судить. Он — судейское дно, а ещe мы приглашаем специалистов из Венгрии, которые должны их чему-то научить. Жалко «Спартак»! Они не заслужили такого судейства», – сказал Иванов «Комсомольской правде».

    • Владелец «Спартака» хотел снять команду с чемпионата России.
    • Арбитра Василия Казарцева, работавшего на встрече, отстранили от судейства.
    • Фанаты «Спартака» призвали уволить лиц, ответственных в РФС за судейство.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 15:34
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1945

      Genz 19 минут назад

      Только что вынесла решение комиссия с Кашшкаи: отстранить на три матча от судейства Казарцева и назначить матч четвертого тура Урал - Зенит

      1
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      Рейтинг: +5535

      Борат 23 минуты назад

      противно читать таких ивановых !
      первый пеналь просто чистейший, да и второй на усмотрение судьи, а вот гол соболева не стоило засчитывать - держал мевлю за футболку, тем самым создавая себе преимущество !
      позор рылам !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +152

      Волховский 27 минут назад

      "Спартак" выигрывал мастерски, весело, красиво, креативно. За это его и любят. Не любить такую команду - отклонение.

      1
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      Рейтинг: +40781

      portero 38 минут назад

      Иванов смотри как вас сегодня будут судить, или за Урал ты сам всё решаешь, без судей...

      0
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      Рейтинг: +914

      Spartak Piter 40 минут назад

      Я никогда в жизни не видел двух таких позорных пенальти, сосредоточенных в одном матче. Один - окей, бывает (хотя с ВАР удивительно, что люди не умеют смотреть повторы). Но сразу два?

      стыдно за СБГТ (филиал ЛГБТ в футболе)))

      4
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      Рейтинг: +6337

      alarm 51 минуту назад

      конечно безобразие. 2 кристально чистых пенальти поставил - правильно. но засчитал левейший гол хряков, отнял у сочи победу! позор спартаку!

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