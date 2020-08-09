«Зенит» – о словах Родченкова: «Волна нашего успеха выносит на берег всякую пену»

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко прокомментировал информацию от Григория Родченкова. Он обвинил экс-врача петербургского клуба Сергея Пухова в допинговых связях.

«К заявлениям и прочим интерпретациям Родченкова относимся индифферентно. В спортивной индустрии широко распространена практика использования биоактивных добавок в том числе через инъекции – при соблюдении всех требований и правил безопасности это абсолютно легальная и разрешенная мера, о чем четко прописано в медицинском регламенте. И у нас нет никаких сомнений в профессиональных компетенциях и честности Сергея Пухова.

Воспоминания Фернандо Риксена передают только его личные впечатления, проблем с допингом у него и других игроков в «Зените» не было – наши футболисты сдали сотни проб в рамках европейских турниров и внутри страны. Мы знаем, что Фернандо не раз искренне рассказывал о своей жизни вне футбола, поэтому у него могли быть проблемы с другими запрещенными веществами, но для нас он был и навсегда останется хорошим человеком и большим профессионалом.

«Зенит» создал хороший инфоповод, взяв три кубка в сезоне второй раз в своей истории. И сейчас волна нашего успеха выносит на берег и всякую пену. Удобный повод, чтобы вынуть себя из пыльного шкафа. Поэтому неудивительно, что человек, называющий себя Родченковым, вдруг вспомнил о «Зените», – сказал Макаренко.