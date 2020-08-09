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  • «Зенит» – о словах Родченкова: «Волна нашего успеха выносит на берег всякую пену»

«Зенит» – о словах Родченкова: «Волна нашего успеха выносит на берег всякую пену»

9 августа 2020, 17:42
45

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко прокомментировал информацию от Григория Родченкова. Он обвинил экс-врача петербургского клуба Сергея Пухова в допинговых связях.

«К заявлениям и прочим интерпретациям Родченкова относимся индифферентно. В спортивной индустрии широко распространена практика использования биоактивных добавок в том числе через инъекции – при соблюдении всех требований и правил безопасности это абсолютно легальная и разрешенная мера, о чем четко прописано в медицинском регламенте. И у нас нет никаких сомнений в профессиональных компетенциях и честности Сергея Пухова.

Воспоминания Фернандо Риксена передают только его личные впечатления, проблем с допингом у него и других игроков в «Зените» не было – наши футболисты сдали сотни проб в рамках европейских турниров и внутри страны. Мы знаем, что Фернандо не раз искренне рассказывал о своей жизни вне футбола, поэтому у него могли быть проблемы с другими запрещенными веществами, но для нас он был и навсегда останется хорошим человеком и большим профессионалом.

«Зенит» создал хороший инфоповод, взяв три кубка в сезоне второй раз в своей истории. И сейчас волна нашего успеха выносит на берег и всякую пену. Удобный повод, чтобы вынуть себя из пыльного шкафа. Поэтому неудивительно, что человек, называющий себя Родченковым, вдруг вспомнил о «Зените», – сказал Макаренко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (45)
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vsespartak01
1596984387
пена ни о чем!щаз ждем пену алармоборатов!
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Каратель помойников
1596984667
Единственная статья про зину,походу накуй никому нет интереса до шампиенп
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моэм
1596984863
Ну Родченко - это вещество , которое не тонет , как и пена...как только земля носит такое вещество.
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nik55
1596986174
дыма без огня не бывает
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vsespartak01
1596986300
зенит это сейчас стыдно звучит
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Kollljan
1596986522
Зенит - это звучит гордо !
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NewLife
1596991110
"«Зенит» создал хороший инфоповод, взяв три кубка в сезоне..." Про Риксена написала желтая английская газетенка, которая взяла инфоповод из биографии Риксена. Думаю, они понятия не имеют о достижениях синита у нас внутри - требл-сребл. Но синитовцы с комплексом неполноценности тут же подняли павлиний хвост, чтобы еще раз подчеркнуть свою ущербность. Разве уверенный в правоте своих достижений клуб будет реагировать таким смешным образом и содержать полчища вездесрущих троллей, которые должны прославлять эту голубую устрицу и писать х.уйню про других.
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aaaaahhhh
1597001631
мрази обколатые.
Ответить
Каратель помойников
1597003581
Какого успеха? Болотное гавно самостоятельно ничего не добилось,админресурс-да,а зина нет.
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neveldomha
1597037827
Ну как в детстве у бабули. Открываешь хлев а оттуда хрююююю. Ностальжи)))).
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