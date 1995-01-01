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    «Зенит» – о словах Родченкова: «Волна нашего успеха выносит на берег всякую пену»

    Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко прокомментировал информацию от Григория Родченкова. Он обвинил экс-врача петербургского клуба Сергея Пухова в допинговых связях.

    «К заявлениям и прочим интерпретациям Родченкова относимся индифферентно. В спортивной индустрии широко распространена практика использования биоактивных добавок в том числе через инъекции – при соблюдении всех требований и правил безопасности это абсолютно легальная и разрешенная мера, о чем четко прописано в медицинском регламенте. И у нас нет никаких сомнений в профессиональных компетенциях и честности Сергея Пухова.

    Воспоминания Фернандо Риксена передают только его личные впечатления, проблем с допингом у него и других игроков в «Зените» не было – наши футболисты сдали сотни проб в рамках европейских турниров и внутри страны. Мы знаем, что Фернандо не раз искренне рассказывал о своей жизни вне футбола, поэтому у него могли быть проблемы с другими запрещенными веществами, но для нас он был и навсегда останется хорошим человеком и большим профессионалом.

    «Зенит» создал хороший инфоповод, взяв три кубка в сезоне второй раз в своей истории. И сейчас волна нашего успеха выносит на берег и всякую пену. Удобный повод, чтобы вынуть себя из пыльного шкафа. Поэтому неудивительно, что человек, называющий себя Родченковым, вдруг вспомнил о «Зените», – сказал Макаренко.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии24
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      Рейтинг: +4704

      Alekxei Z. 31 минуту назад

      Бомжей терпеть не могу , но не надо нести всякую херню...
      Если взять прошлый год , то все конкуренты были просто шлак.
      Можно бухать по пол-года и всё равно никто не предьявит ...
      Отстой наш Чемпионат .
      Очень хочется что бы кони и Спартак хоть что-то могли противопоставить.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1810

      ziborock 38 минут назад

      Да в зените нарики! То раком друг друга ставят то голубую луну поют! Футболки со своими изображениями носят, фотки в латексе выкладывают да комплименты партнерам по сексу отпускают по поводу причесок!)))
      Глеб Грозовский постарался!)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2143

      Kollljan 47 минут назад

      Зенит - это звучит гордо !

      4
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      Рейтинг: +1815

      vsespartak01 > Kollljan 35 минут назад

      это звучит подло

      1
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      Рейтинг: +1815

      vsespartak01 > Kollljan 34 минуты назад

      зянит-это знают все!знит это ноль пошло на х это...

      1
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      Рейтинг: +1815

      vsespartak01 > Kollljan 32 минуты назад

      колян !а ты про зеню не пошутил?зенит -команда так?стадо алармо и те не такии 7не сяк1

      -1
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      Рейтинг: +2018

      mamba9090909 > vsespartak01 12 минут назад

      О! Адекват всея Руси высказался! Зенит ЧЕМПИОН!!! Второй сезон подряд!!! Обладатель всех титулов прошедшего сезона!!! И ничего, ВАМ, не изменить. Как бы вы не визжали.)))

      0
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      Рейтинг: +112

      Спартач80 > 2 минуты назад

      Обдолбятся допингом и выбирают капитана,путём интимного "голосования" в раздевалке=)))

      0
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      Рейтинг: +3549

      knikos > vsespartak01 3 секунды назад

      Опять свиньи бледнокрасные на зенитовскую ветку визжать припёрлись . Про бромонтан либо не знают ввиду школярского возраста или "забыли" ввиду маразма . Изощряются друг перед другом и "плюсики" себе со всех клонов ставят . Смешно за хрюкающими на все лады наблюдать , как свиньи (настоящие) возле корыта .

      0
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      Рейтинг: +1815

      vsespartak01 51 минуту назад

      зенит это сейчас стыдно звучит

      -1
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      Рейтинг: +1902

      Genz 51 минуту назад

      Всегда были люди, желающие от злобы очернить кого-то. Прямых улик нет ни у родченкова ни у вада. А доказательства не соберут,если Пухов умный и умеет свою работу делать чисто. Политика Евросоюза верить очернителям России, а я нассу на Евросоюза и в.ы.е.б.у

      4
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      Рейтинг: +10836

      silver29 53 минуты назад

      После допинга в сените происходят нетрадиционные связи ((( стыдно за сенит ((((

      1
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      Рейтинг: +2018

      mamba9090909 > silver29 10 минут назад

      Да что ты говоришь?!! Застыдился совсем. А чего это ты, за Зенит? Гордись своим Спартоком, и радуйся.))

      -1
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      Рейтинг: +4423

      nik55 53 минуты назад

      дыма без огня не бывает

      1
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      Рейтинг: +862

      моэм 1 час назад

      Ну Родченко - это вещество , которое не тонет , как и пена...как только земля носит такое вещество.

      3
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      ...
      Рейтинг: +10836

      silver29 > моэм 48 минут назад

      Ну Родя конечно еще тот през.ерватив, но ни одно обвинение в использовании допинга российскими спортсменами не было в суде снято, жрут химию все профессиональные спортсмены, во всех странах, а попадаются те где медицина на уровне пещерной, вот и не могут скрыть.

      2
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      Рейтинг: +5386

      Борат 1 час назад

      Спортак не тонет потому что он гумно !
      Гыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1815

      vsespartak01 > Борат 36 минут назад

      ты тонешь и ты гумно

      0
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      Рейтинг: +3480

      Каратель 1 час назад

      Единственная статья про зину,походу накуй никому нет интереса до шампиенп

      2
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