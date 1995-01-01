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    Кабелья, Вандерсон, Берг – в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Уфой»

    Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Краснодаром». Матч начнется в 17:00 мск.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Безденежных, Голубев, Карп, Агаларов.

    Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Емельянов, Фольмер, Белоусов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар, Рабаданов.

    «Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Уткин, Ольссон, Кайо, Кабелья, Вандерсон, Берг.

    Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Камболов, Мацукатов, Сулейманов, Кутовой.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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