Кабелья, Вандерсон, Берг – в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Уфой»

Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Краснодаром». Матч начнется в 17:00 мск.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Безденежных, Голубев, Карп, Агаларов.

Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Емельянов, Фольмер, Белоусов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар, Рабаданов.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Уткин, Ольссон, Кайо, Кабелья, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Камболов, Мацукатов, Сулейманов, Кутовой.