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    Кокорин: «Тедеско – очень сильный тренер. Он может привести «Спартак» к крутым результатам»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о главном тренере команды Доменико Тедеско.

    А еще форвард поделился ожиданиями от своего дебюта за клуб. Кокорин может сыграть в сегодняшнем матче с «Сочи».

    – Какое впечатление произвел Доменико Тедеско?

    – Доменико – очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам. Хоть я и в «Спартаке» всего несколько дней, но уже успел оценить атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с самой лучшей стороны в этом сезоне. Говорят, тренер вместе с капитаном ответственны за рабочую обстановку внутри коллектива; и Доменико, и Георгий с этим справились!

    – Сегодня ты впервые выйдешь на «Открытие Арену» в качестве игрока «Спартака». Представляешь, как это будет?

    – Очень жду этого момента! «Открытие Арена» – один из немногих стадионов в России, который всегда заполнен, и болельщики создают потрясающую атмосферу, помогая футболистам выкладываться чуть больше, чем на сто процентов! Жаль, что сейчас не все красно-белые смогут попасть на матч, но таковы реалии. Жду, когда снимут ограничения и все болельщики смогут прийти на стадион и поддержать нас!

    • Кокорин перешел в «Спартак» этим летом в статусе свободного агента.
    • Матч «Спартак» – «Сочи» начнется сегодня в 20:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 11:25
    Комментарии16
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      Рейтинг: +509

      monser08 4 минуты назад

      Кокорин может здорово помочь Спаму в этом сезоне, по крайней мере очень хочется чтоб руководство Зенита погрызло себе локти. Дерзай Саня, тебе есть что доказывать.

      0
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      Рейтинг: +51

      JuicyG 10 минут назад

      Шкура ,такой же как и Зюба

      1
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      Рейтинг: +6232

      alarm 22 минуты назад

      напомню, что недавно на бомбардире была новость "спартак сохранил прописку в премьер-лиге". так что да - тупеска очень крутой тренер, реально спас хряков от неминуемого))

      2
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      Рейтинг: +1721

      Ден 781 23 минуты назад

      Ну сегодня посмотрим, как Спартак нацелен на сезон

      0
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      Рейтинг: +1675

      diadushka 31 минуту назад

      ты тоже очень сильный, со стулом в руке

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      Рейтинг: +858

      моэм 40 минут назад

      Что имел ввиду Кока под словом "крутые" ???... если для Спартака круто - это победа в ЛЧ на худой конец ЛЕ , потому что титул РПЛ - обыкновенная цель на каждый сезон т.е. просто норма .

      0
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      Рейтинг: +5357

      Борат 47 минут назад

      Хорошо нализывает !
      Гыгы

      3
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      Рейтинг: +1780

      vsespartak01 > Борат 43 минуты назад

      ты опытен !ты и лижи!

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      Рейтинг: +22

      Cleolesevaud > vsespartak01 33 минуты назад

      я тебе Азбуку всё же подарю на 8-ое марта....
      наташа плачущая....

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      Рейтинг: +1780

      vsespartak01 > Cleolesevaud 23 минуты назад

      сынок!иди папке скажи тебя велено выпороть!скоро в школу!иди готовься!детям до 16 ти здесь не место!

      0
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      Рейтинг: +2253

      NewLife 47 минут назад

      Побывать в сините и не заразиться балабольством очень трудно, даже тюрьма не исправила.

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      Рейтинг: +51

      JuicyG > NewLife 8 минут назад

      Анюков,Данни,Керж,Смольников сумели однако выдержать)))

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      Рейтинг: +22

      Cleolesevaud 48 минут назад

      тупеска-трыднеска может привести только к ФНЛ............

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      Рейтинг: +1780

      vsespartak01 > Cleolesevaud 42 минуты назад

      алармоборат исчезни!

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      Рейтинг: +1101

      Play 48 минут назад

      Ты давай высунь уже язык из его жопы и иди работай

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