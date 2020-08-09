Кокорин: «Тедеско – очень сильный тренер. Он может привести «Спартак» к крутым результатам»

Кокорин может здорово помочь Спаму в этом сезоне, по крайней мере очень хочется чтоб руководство Зенита погрызло себе локти. Дерзай Саня, тебе есть что доказывать.
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о главном тренере команды Доменико Тедеско.
А еще форвард поделился ожиданиями от своего дебюта за клуб. Кокорин может сыграть в сегодняшнем матче с «Сочи».
– Какое впечатление произвел Доменико Тедеско?
– Доменико – очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам. Хоть я и в «Спартаке» всего несколько дней, но уже успел оценить атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с самой лучшей стороны в этом сезоне. Говорят, тренер вместе с капитаном ответственны за рабочую обстановку внутри коллектива; и Доменико, и Георгий с этим справились!
– Сегодня ты впервые выйдешь на «Открытие Арену» в качестве игрока «Спартака». Представляешь, как это будет?
– Очень жду этого момента! «Открытие Арена» – один из немногих стадионов в России, который всегда заполнен, и болельщики создают потрясающую атмосферу, помогая футболистам выкладываться чуть больше, чем на сто процентов! Жаль, что сейчас не все красно-белые смогут попасть на матч, но таковы реалии. Жду, когда снимут ограничения и все болельщики смогут прийти на стадион и поддержать нас!
- Кокорин перешел в «Спартак» этим летом в статусе свободного агента.
- Матч «Спартак» – «Сочи» начнется сегодня в 20:00 мск.