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  • Кокорин: «Тедеско – очень сильный тренер. Он может привести «Спартак» к крутым результатам»

Кокорин: «Тедеско – очень сильный тренер. Он может привести «Спартак» к крутым результатам»

9 августа 2020, 11:25
38

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о главном тренере команды Доменико Тедеско.

А еще форвард поделился ожиданиями от своего дебюта за клуб. Кокорин может сыграть в сегодняшнем матче с «Сочи».

– Какое впечатление произвел Доменико Тедеско?

– Доменико – очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам. Хоть я и в «Спартаке» всего несколько дней, но уже успел оценить атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с самой лучшей стороны в этом сезоне. Говорят, тренер вместе с капитаном ответственны за рабочую обстановку внутри коллектива; и Доменико, и Георгий с этим справились!

– Сегодня ты впервые выйдешь на «Открытие Арену» в качестве игрока «Спартака». Представляешь, как это будет?

– Очень жду этого момента! «Открытие Арена» – один из немногих стадионов в России, который всегда заполнен, и болельщики создают потрясающую атмосферу, помогая футболистам выкладываться чуть больше, чем на сто процентов! Жаль, что сейчас не все красно-белые смогут попасть на матч, но таковы реалии. Жду, когда снимут ограничения и все болельщики смогут прийти на стадион и поддержать нас!

  • Кокорин перешел в «Спартак» этим летом в статусе свободного агента.
  • Матч «Спартак» – «Сочи» начнется сегодня в 20:00 мск.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр Тедеско Доменико
Комментарии (38)
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kvm
1596961596
уже лижет...
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Play
1596961841
Ты давай высунь уже язык из его жопы и иди работай
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NewLife
1596961894
Побывать в сините и не заразиться балабольством очень трудно, даже тюрьма не исправила.
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diadushka
1596962855
ты тоже очень сильный, со стулом в руке
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Kollljan
1596964963
Кокорин один погоды не сделает. Тем более, что как забивала он никакой. Никогда в его карьере не было больше 10 мячиков за сезон. Так что если хряки думают, что Кокорин один их вытащит хотя-бы в Лигу Европы, то они очень жёстко ошибаются.
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docndoc
1596967464
Прогиб засчитан, хотя мы и сами ещё не вполне разобрались: что за фрукт этот Тедеско?
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Снег
1596971964
Саша - лижешь в Спартаке...Тьфу, бл...
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polt
1596981367
Бредит. Какой полный стадион и когда успел понять силу тренера?
Ответить
омск55
1596981748
И там лизну и сям лизну. Кокорину пора определится кому лизать.Динамо Зенит Сочи Спартак а может Анжи. одним словом хуже проститутки
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житель СПб
1596987132
10 дней был без интернета, на Алтае... И вот читаю и узнаю про Кокорина... Да, пишет глупо, но игрок отличный! Прос...л Зенит такого игрока, крайне нужного для ЛЧ. Эх...
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