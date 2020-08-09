Кокорин: «Тедеско – очень сильный тренер. Он может привести «Спартак» к крутым результатам»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о главном тренере команды Доменико Тедеско.

А еще форвард поделился ожиданиями от своего дебюта за клуб. Кокорин может сыграть в сегодняшнем матче с «Сочи».

– Какое впечатление произвел Доменико Тедеско?

– Доменико – очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам. Хоть я и в «Спартаке» всего несколько дней, но уже успел оценить атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с самой лучшей стороны в этом сезоне. Говорят, тренер вместе с капитаном ответственны за рабочую обстановку внутри коллектива; и Доменико, и Георгий с этим справились!

– Сегодня ты впервые выйдешь на «Открытие Арену» в качестве игрока «Спартака». Представляешь, как это будет?

– Очень жду этого момента! «Открытие Арена» – один из немногих стадионов в России, который всегда заполнен, и болельщики создают потрясающую атмосферу, помогая футболистам выкладываться чуть больше, чем на сто процентов! Жаль, что сейчас не все красно-белые смогут попасть на матч, но таковы реалии. Жду, когда снимут ограничения и все болельщики смогут прийти на стадион и поддержать нас!