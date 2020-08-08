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    Marca: «ПСЖ» намерен купить у «Реала» в летнее окно Винисиуса

    Нападающий мадридского «Реала» Винисиус недоволен количеством игровой практики. Воспользоваться этим планирует «ПСЖ», сообщает Marca. Парижане хотят купить футболиста в летнее окно.

    Бразилец не чувствует поддержки со стороны главного тренера Зинедина Зидана. 20-летний игрок стоит на рынке 45 миллионов евро.

    • Контракт Винисиуса действует до 2025 года.
    • Бразилец в сезоне Примеры провел 29 матчей, забил три гола, сделал две результативные передачи.
    • И «Реал», и «ПСЖ» – действующие чемпионы своих стран.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    08.08.2020 23:44
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