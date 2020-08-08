Marca: «ПСЖ» намерен купить у «Реала» в летнее окно Винисиуса

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус недоволен количеством игровой практики. Воспользоваться этим планирует «ПСЖ», сообщает Marca. Парижане хотят купить футболиста в летнее окно.

Бразилец не чувствует поддержки со стороны главного тренера Зинедина Зидана. 20-летний игрок стоит на рынке 45 миллионов евро.