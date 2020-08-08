ФНЛ. «Краснодар-2» победил «Факел» Бесчастных, «Чайка» Адиева с задачей выхода в РПЛ дома крупно уступила «Алании» Гогниева

«Чайка», несмотря на задачу выйти по итогам сезона в РПЛ, проиграла дома «Алании». Команда Спартака Гогниева два мяча забила на 90+ минутах.
В другой встрече «Краснодар-2» дома справился с «Факелом». «Балтика» Евгения Калешина обыграла «Волгарь».
Первенство ФНЛ. 2-й тур
Краснодар-2 (Краснодар) – Факел (Воронеж) – 3:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Акбашев, 37 (с пенальти); 1:1 – Сперцян, 53; 2:1 – Онугха, 62; 3:1 – Сперцян, 71.
Удаления: нет – Никитин, 49 (вторая ж.к.).
Чайка (Песчанокопское) – Алания (Владикавказ) – 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Машуков, 51; 0:2 – Гурциев, 90+1; 0:3 – Кочиев, 90+5.
Балтика (Калининград) – Волгарь (Астрахань) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Аллеф, 17; 2:0 – Аллеф, 50 (с пенальти).
Удаления: нет – Бердников, 83 (вторая ж.к.).
Источник: Бомбардир.ру