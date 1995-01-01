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    Владелец «Акрона» Морозов: «Вкладываю в футбол, чтобы жизнь прошла не просто так. Ориентир – модель Галицкого»

    Павел Морозов, владелец клуба ФНЛ «Акрон», обозначил ориентир в развитии клуба. Функционер хочет двигаться в сторону «Краснодара».

    – *** (зачем – прим. «Бомбардира») тебе российский футбол? Зачем ты сюда пришел?

    – Мы живем в России, я люблю футбол, поэтому я занимаюсь его развитием именно в нашей стране. Хочется прожить жизнь не только ради зарабатывания денег, не только для семьи. Хочется сделать что-то полезное, нужное для государства. Чтоб жизнь прошла не просто так.

    – Что должно произойти, чтобы ты сказал: «Я сделал для Новосемейкино, Тольятти все что мог»?

    – Это модель Сергея Николаевича Галицкого.

    • Для «Акрона» текущий сезон в ФНЛ дебютный.
    • Завтра, 8 августа, команда во втором туре примет «Шинник».
    • «Акрон» – промышленно-металлургический холдинг, в число менеджеров которого входит Морозов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «КраСава»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6102

      alarm 13 минут назад

      позор спартаку, уже в фнл красно-белые фармы заводят! хотя, может готовятся к вылету, солому заранее стелят, плюс шесть очков в фнл и т.п. - тогда ладно)

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      Рейтинг: +292

      Brabus71 21 минуту назад

      Когда бюджетные деньги уйдут из спорта, тогда будет толк...

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