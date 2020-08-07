Владелец «Акрона» Морозов: «Вкладываю в футбол, чтобы жизнь прошла не просто так. Ориентир – модель Галицкого»

Павел Морозов, владелец клуба ФНЛ «Акрон», обозначил ориентир в развитии клуба. Функционер хочет двигаться в сторону «Краснодара».

– *** (зачем – прим. «Бомбардира») тебе российский футбол? Зачем ты сюда пришел?

– Мы живем в России, я люблю футбол, поэтому я занимаюсь его развитием именно в нашей стране. Хочется прожить жизнь не только ради зарабатывания денег, не только для семьи. Хочется сделать что-то полезное, нужное для государства. Чтоб жизнь прошла не просто так.

– Что должно произойти, чтобы ты сказал: «Я сделал для Новосемейкино, Тольятти все что мог»?

– Это модель Сергея Николаевича Галицкого.