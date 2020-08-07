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  • Владелец «Акрона» Морозов: «Вкладываю в футбол, чтобы жизнь прошла не просто так. Ориентир – модель Галицкого»

Владелец «Акрона» Морозов: «Вкладываю в футбол, чтобы жизнь прошла не просто так. Ориентир – модель Галицкого»

7 августа 2020, 22:15
9

Павел Морозов, владелец клуба ФНЛ «Акрон», обозначил ориентир в развитии клуба. Функционер хочет двигаться в сторону «Краснодара».

– *** (зачем – прим. «Бомбардира») тебе российский футбол? Зачем ты сюда пришел?

– Мы живем в России, я люблю футбол, поэтому я занимаюсь его развитием именно в нашей стране. Хочется прожить жизнь не только ради зарабатывания денег, не только для семьи. Хочется сделать что-то полезное, нужное для государства. Чтоб жизнь прошла не просто так.

– Что должно произойти, чтобы ты сказал: «Я сделал для Новосемейкино, Тольятти все что мог»?

– Это модель Сергея Николаевича Галицкого.

  • Для «Акрона» текущий сезон в ФНЛ дебютный.
  • Завтра, 8 августа, команда во втором туре примет «Шинник».
  • «Акрон» – промышленно-металлургический холдинг, в число менеджеров которого входит Морозов.

Источник: ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Акрон
Комментарии (9)
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Brabus71
1596828573
Когда бюджетные деньги уйдут из спорта, тогда будет толк...
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Рубинище
1596833731
Молодец. Похвально
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Просто-333
1596849696
правильной дорогой идёте, товарищи!
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dim29
1596870080
Теперь буду наблюдать за этой командой,довольно любопытно,удачи!!!
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ilichkadr
1596870941
Побольше бы таких функционеров.
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Spartak Piter
1597251689
ФНЛ лучшая лига мира!! А вот ниже это позор: Позор СБГ(Т) -ЛГБТ в футболе))))) Секс в раздевалке, голубая форма, поддержка правительства. Все признаки гомосексуализма.!!!! Стыдно за то что у нас такое есть в стране!!! ПОЗОР
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