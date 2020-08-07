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  • Карпин: «Считаю, что «Сочи» поступил мерзко. Я бы дал команду забить четыре в первом тайме и все»

Карпин: «Считаю, что «Сочи» поступил мерзко. Я бы дал команду забить четыре в первом тайме и все»

7 августа 2020, 18:29
34

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем отношении к матчу 23-го тура минувшего сезона РПЛ против «Сочи».

  • Сочинская команда разгромила ростовчан со счетом 10:1.
  • Из-за вспышки коронавируса за «Ростов» играли футболисты в возрасте от 16 до 19 лет.

«Сочи» поступил мерзко? Я считаю, что да. Даже не в плане переноса, а того, что они там потом творили. И радовались. Обыгрывали нетренированных 16-летних детей, и, забивая седьмой-восьмой гол, они ещe должны радоваться. Это вообще за гранью.

Какую команду дал бы я? В первом тайме забили четыре – и всe, стойте и катайте яйца», – сказал Карпин.

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Ростов Сочи Карпин Валерий
Комментарии (34)
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tushkanlz
1596816425
При всём уважении к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину - Профи либо должны играть, либо идти на...Пусть был бы "технарь",чем 1:10, и зачем "нетренированных 16-летних детей" выпускать? кому это надо было? Вирус грёбаный всё испоганил
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Makaweli
1596817675
К сожалению в нынешнее время поступать мерзко это почетно!
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kazak161
1596818745
Все Валера,проехали, забудем ту игру и начинаем новый чемпионат!
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dimag
1596819363
В "Сочи" только девочки с ГазПрома, им нечего катать.
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sochi-2013
1596819488
Ты какого хрена выставлял этих " нетренированных 16-летних детей"? Устроил демарш наоборот, а теперь ищет виноватых и оправдание себе!
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Серёга Краснодарский
1596821390
А это чудо рыжее забыл как отказал перенести игру с Краснодаром.?
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Ганнибал Лектор
1596821584
По-пацански Валера прав. А по-спортивному прав Федотов - его не должны волновать проблемы соперника, он решает свои задачи.
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orein51
1596824461
"Считаю, что Карпин поступил мерзко." Просто по-футбольному. Когда играешь, тогда играешь полностью, без скидок на соперника. По Карпину: "Карпин, стойте и катайте яйца"...
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Иван_Невский
1596833244
Валера всё уже случилось и ничего не исправить, забудь и работай. ну перед игрой с Сочи можешь вспомнить для настроя команды.
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Каратель помойников
1596837069
Да Сочи это недоклуп,откуда у них понятия о совести и чести? Весёлый у нас чемпионат,где админресурс-там как правило мерзость
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