Карпин: «Считаю, что «Сочи» поступил мерзко. Я бы дал команду забить четыре в первом тайме и все»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем отношении к матчу 23-го тура минувшего сезона РПЛ против «Сочи».

Сочинская команда разгромила ростовчан со счетом 10:1.

Из-за вспышки коронавируса за «Ростов» играли футболисты в возрасте от 16 до 19 лет.

«Сочи» поступил мерзко? Я считаю, что да. Даже не в плане переноса, а того, что они там потом творили. И радовались. Обыгрывали нетренированных 16-летних детей, и, забивая седьмой-восьмой гол, они ещe должны радоваться. Это вообще за гранью.

Какую команду дал бы я? В первом тайме забили четыре – и всe, стойте и катайте яйца», – сказал Карпин.