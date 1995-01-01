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    Карпин: «Считаю, что «Сочи» поступил мерзко. Я бы дал команду забить четыре в первом тайме и все»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем отношении к матчу 23-го тура минувшего сезона РПЛ против «Сочи».

    • Сочинская команда разгромила ростовчан со счетом 10:1.
    • Из-за вспышки коронавируса за «Ростов» играли футболисты в возрасте от 16 до 19 лет.

    «Сочи» поступил мерзко? Я считаю, что да. Даже не в плане переноса, а того, что они там потом творили. И радовались. Обыгрывали нетренированных 16-летних детей, и, забивая седьмой-восьмой гол, они ещe должны радоваться. Это вообще за гранью.

    Какую команду дал бы я? В первом тайме забили четыре – и всe, стойте и катайте яйца», – сказал Карпин.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 18:29
    Комментарии9
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      Рейтинг: +475

      tushkanlz 1 минуту назад

      При всём уважении к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину - Профи либо должны играть, либо идти на...Пусть был бы "технарь",чем 1:10, и зачем "нетренированных 16-летних детей" выпускать? кому это надо было? Вирус грёбаный всё испоганил

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      Рейтинг: +10

      clinink.miltedo 4 минуты назад


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      Рейтинг: +5257

      Борат 9 минут назад

      Да и ливерпуль мерзко рылам 7 штук отгрузил ! Гыгы
      Но мы поржали !!! Гыгы

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      Рейтинг: +10758

      silver29 14 минут назад

      так эти ссычи та же петушня сенитовская,

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      Рейтинг: +12

      Ru677 15 минут назад

      Скорее наоборот футболисты хотели забить 30 голов, но тренер сказал 10 забейте и все, стойте и катайте яйца

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      Рейтинг: +5922

      alarm 17 минут назад

      да парни, вроде, не в обиде были. сами потом в интервью говорили, что это для них полезный опыт.

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      Рейтинг: +1483

      Питерский князь 35 минут назад

      Катать яйца, у тебя во рту?
      Извращенец.
      =)))

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      Рейтинг: +469

      Вонючая столица > Питерский князь 14 минут назад

      Обоссанец педикулёзный, иди лучше лысого погоняй на баклан-арене, а то ты уже весь бомбардир своими передержанными детскими поллюциями залил

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      Рейтинг: +16106

      bset 36 минут назад

      По мне, так если играть в поддавки, то это оскорбляет ребят, которые вышли на матч играть, а к ним снисходительное отношение.

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