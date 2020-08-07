«Манчестер Юнайтед» выплатил Алексису Санчесу компенсацию 7,5 миллиона

Вчера нападающий Алексис Санчес перешел в «Интер» на правах свободного агента.
Стало известно, на каких условиях чилиец расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб выплатил 31-летнему футболисту компенсацию в размере около 7,5 миллиона фунтов.
«МЮ» этим решением сэкономил примерно 40 миллионов, так как контракт с Санчесом действовал еще два года.
- Чилиеч зарабатывал в «МЮ» 390 тысяч фунтов в неделю.
- Весь прошлый сезон Санчес выступал за «Интер» на правах аренды.
Источник: The Guardian