«Манчестер Юнайтед» выплатил Алексису Санчесу компенсацию 7,5 миллиона

Вчера нападающий Алексис Санчес перешел в «Интер» на правах свободного агента.

Стало известно, на каких условиях чилиец расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб выплатил 31-летнему футболисту компенсацию в размере около 7,5 миллиона фунтов.

«МЮ» этим решением сэкономил примерно 40 миллионов, так как контракт с Санчесом действовал еще два года.