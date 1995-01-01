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    «Манчестер Юнайтед» выплатил Алексису Санчесу компенсацию 7,5 миллиона

    Вчера нападающий Алексис Санчес перешел в «Интер» на правах свободного агента.

    Стало известно, на каких условиях чилиец расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

    Английский клуб выплатил 31-летнему футболисту компенсацию в размере около 7,5 миллиона фунтов.

    «МЮ» этим решением сэкономил примерно 40 миллионов, так как контракт с Санчесом действовал еще два года.

    • Чилиеч зарабатывал в «МЮ» 390 тысяч фунтов в неделю.
    • Весь прошлый сезон Санчес выступал за «Интер» на правах аренды.

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    Источник: The Guardian

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1654

      Mister_Tomsk 1 час назад

      Дааааа, просто ля.. и 7,5 лямов...721 285 500 рублей... просто на всю жизнь до пра пра правнуков бы хватило

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      Рейтинг: +32

      JuicyG 2 часа назад

      Так вот с кого берет пример Мистер Гарет)))

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