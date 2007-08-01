Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Лига Европы. «Севилья» и «Байер» прошли в 1/4 финала

    В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Байер» дома выиграл у «Рейнджерс» со счетом 1:0 и по сумме двух встреч (первая – победа немцев 3:1) вышел в следующий раунд турнира.

    «Севилья» и «Рома» определяли четвертьфиналиста в одной игре, в которой испанцы забили в ворота соперника два безответных гола.

    Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

    Байер (Германия) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Диаби, 51.

    Лига Европы. 1/8 финала

    Севилья – Рома – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Регилон, 22; 2:0 – Эн-Несири, 44.

    Удаление: нет – Манчини, 90+10.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:57
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78331
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru