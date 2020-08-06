Лига Европы. «Севилья» и «Байер» прошли в 1/4 финала

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Байер» дома выиграл у «Рейнджерс» со счетом 1:0 и по сумме двух встреч (первая – победа немцев 3:1) вышел в следующий раунд турнира.

«Севилья» и «Рома» определяли четвертьфиналиста в одной игре, в которой испанцы забили в ворота соперника два безответных гола.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Байер (Германия) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Диаби, 51.

Лига Европы. 1/8 финала

Севилья – Рома – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Регилон, 22; 2:0 – Эн-Несири, 44.

Удаление: нет – Манчини, 90+10.

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