Лига Европы. «Севилья» и «Байер» прошли в 1/4 финала

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Байер» дома выиграл у «Рейнджерс» со счетом 1:0 и по сумме двух встреч (первая – победа немцев 3:1) вышел в следующий раунд турнира.
«Севилья» и «Рома» определяли четвертьфиналиста в одной игре, в которой испанцы забили в ворота соперника два безответных гола.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
Байер (Германия) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Диаби, 51.
Лига Европы. 1/8 финала
Голы: 1:0 – Регилон, 22; 2:0 – Эн-Несири, 44.
Удаление: нет – Манчини, 90+10.
Источник: «Бомбардир»