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    «Тамбов» представил новый логотип

    В преддверии начала нового сезона «Тамбов» провел презентацию нового логотипа и фирменного стиля клуба.

    «Мы довольны результатом прошлого сезона, нам удалось закрепиться в РПЛ. Теперь наша цель – улучшить результаты клуба не только как спортивной организации, но и как бренда.

    Благодаря нашим партнерам из Parimatch мы сумели договориться со студией Quberten – и мы полностью удовлетворены их работой. Уверены, новый стиль пойдет на пользу клубу и поможет повысить его коммерциализацию», – заявил коммерческий директор клуба Дмитрий Ананко после презентации.

    • В прошлом сезоне «Тамбов» финишировал в РПЛ на 14-м месте.
    • Новый чемпионат для команды стартует 8 августа домашним матчем с «Ростовом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Тамбова»

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    Сегодня, 19:17
    Комментарии5
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      Рейтинг: +18

      JuicyG 9 минут назад

      Вполне не плохо выглядит,уж гораздо лучше того что было

      0
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      Рейтинг: +1284

      AHTUNGBOL 16 минут назад

      А денег небось отвалили как за проект многоквартирного дома...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16093

      bset 16 минут назад

      Лучше бы стадион наконец доделали. А то так и вылетите обратно в ФНЛ, ни разу для своих болельщиков не сыграв.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20

      IceRain 20 минут назад

      Минимализм чтоли в моде?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5788

      alarm 26 минут назад

      хряки, поставьте хряка на логотип)

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