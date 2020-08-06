«Тамбов» представил новый логотип

В преддверии начала нового сезона «Тамбов» провел презентацию нового логотипа и фирменного стиля клуба.

«Мы довольны результатом прошлого сезона, нам удалось закрепиться в РПЛ. Теперь наша цель – улучшить результаты клуба не только как спортивной организации, но и как бренда.

Благодаря нашим партнерам из Parimatch мы сумели договориться со студией Quberten – и мы полностью удовлетворены их работой. Уверены, новый стиль пойдет на пользу клубу и поможет повысить его коммерциализацию», – заявил коммерческий директор клуба Дмитрий Ананко после презентации.

В прошлом сезоне «Тамбов» финишировал в РПЛ на 14-м месте.

Новый чемпионат для команды стартует 8 августа домашним матчем с «Ростовом».