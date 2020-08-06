Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Тамбов» представил новый логотип

6 августа 2020, 19:17
19

В преддверии начала нового сезона «Тамбов» провел презентацию нового логотипа и фирменного стиля клуба.

«Мы довольны результатом прошлого сезона, нам удалось закрепиться в РПЛ. Теперь наша цель – улучшить результаты клуба не только как спортивной организации, но и как бренда.

Благодаря нашим партнерам из Parimatch мы сумели договориться со студией Quberten – и мы полностью удовлетворены их работой. Уверены, новый стиль пойдет на пользу клубу и поможет повысить его коммерциализацию», – заявил коммерческий директор клуба Дмитрий Ананко после презентации.

  • В прошлом сезоне «Тамбов» финишировал в РПЛ на 14-м месте.
  • Новый чемпионат для команды стартует 8 августа домашним матчем с «Ростовом».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Тамбова»
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
IceRain
1596731216
Минимализм чтоли в моде?
Ответить
AHTUNGBOL
1596731464
А денег небось отвалили как за проект многоквартирного дома...
Ответить
JuicyG
1596731916
Вполне не плохо выглядит,уж гораздо лучше того что было
Ответить
almanev
1596734491
Вулверхэмптон
Ответить
Ганнибал Лектор
1596734497
Прикольно, но лучше б название поменяли. Ибо странно, когда команда с названием "Тамбов" домашние матчи играет в Нижнем Новгороде...
Ответить
Flydis
1596740187
СМИ: «Тамбов» представил новый логотип Вулверхэмптон: Какого хера ?
Ответить
BRO_football
1596745430
Знаменитый тамбовский волк... Как креативно (нет)! По стилю уж слишком смахивает на логотип РПЛ, хотя делали разные студии.
Ответить
Mister_Tomsk
1596770747
Трансформеров пересмотрели?
Ответить
isakkobelini
1596807321
Лучше б представил новый стадион.
Ответить
ililili
1596892330
Интересно, через сколько дней wolverhampton подаст в суд???
Ответить
Главные новости
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
1
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
3
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
8
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Все новости
Все новости
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
20:56
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
1
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
8
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
32
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
8
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
10
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+