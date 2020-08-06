РПЛ запретила клубам выставлять на матч более двух игроков младше 18 лет

РПЛ внесла изменения в регламент, ограничивающие участие в матче игроков моложе 18 лет, сообщил директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин.

«В регламент был включен пункт, согласно которому запрещен выход на поле более двух футболистов младше 18 лет. Мы посмотрели статистику за несколько последних сезонов. Случаев, когда на поле выходили два и более футболиста в возрасте до 18 лет, был один – тот самый матч «Сочи» – «Ростов».

Но у клубов есть 25 человек в списке «А», а еще есть список «Б» – в нем игроки, которые могут принимать участие в матчах РПЛ. И еще список молодежного первенства. У всех есть шанс играть. Если будет молодая группа футболистов 16-летних, мы будем рассматривать это», – сказал Савин.