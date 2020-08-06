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  • РПЛ запретила клубам выставлять на матч более двух игроков младше 18 лет

РПЛ запретила клубам выставлять на матч более двух игроков младше 18 лет

6 августа 2020, 18:43
10

РПЛ внесла изменения в регламент, ограничивающие участие в матче игроков моложе 18 лет, сообщил директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин.

«В регламент был включен пункт, согласно которому запрещен выход на поле более двух футболистов младше 18 лет. Мы посмотрели статистику за несколько последних сезонов. Случаев, когда на поле выходили два и более футболиста в возрасте до 18 лет, был один – тот самый матч «Сочи»«Ростов».

Но у клубов есть 25 человек в списке «А», а еще есть список «Б» – в нем игроки, которые могут принимать участие в матчах РПЛ. И еще список молодежного первенства. У всех есть шанс играть. Если будет молодая группа футболистов 16-летних, мы будем рассматривать это», – сказал Савин.

  • «Ростов» из-за карантина в команде проводил матч с «Сочи» молодежным составом, проиграв 1:10.
  • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
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JuicyG
1596729751
Непонятно для чего все эти нововведения.Такими темпами через какое то время мы будем на одном уровне с чемпионатом Греции или Швейцарии
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giluxa1963
1596730393
ну и зачем эти преграды -если игрок готов и тренер ставит его в состав то в чем проблема?
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Artemka444
1596732663
бред да и только!!!!
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Ганнибал Лектор
1596734744
лучше б Савин не лез в функционеры, с его-то "углом головы"
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САДЫЧОК
1596735747
Что за дремучие люди там сидят ??? Наоборот пусть в заявке будет больше молодых !Это неоценимая возможность молодым почувствовать нерв матча и тд. По моему люди в Рпл ревльные вредители нашего футбола !
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Добрый Бобер
1596735834
Чинуши РПЛ деньги отработали, матч не перенесли, очки питерскому выкормышу обеспечили... А вот то, что "Ростов" им за это, совершенно справедливо, в харю плюнул, это им не понравилось. Теперь такое запрещено законодательно.
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kazak161
1596745108
Ну надо же! А что РПЛ стал главнее Роспотребнадзора? или этот самый "надзор" упустил власть над РПЛ? Хозяев жизни все больше и больше и понять кто главнее не знает ни кто! Короче здраствуйте 90- года
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Gothic_Spirit
1596754269
вот молодцы! нефиг молодежи развиваться!!)))пускай лучше колятся в падиках! мозгов не хватило ввести тему :"перенос матча,если основа болеет,а остались только пацаны мелкие?" конечно же нет,нужно гейпромовские команды форсить
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paracetamol
1596761730
РПЛ - фабрика глупостей. Громоздят одну на другую!
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