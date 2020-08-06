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    РПЛ запретила клубам выставлять на матч более двух игроков младше 18 лет

    РПЛ внесла изменения в регламент, ограничивающие участие в матче игроков моложе 18 лет, сообщил директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин.

    «В регламент был включен пункт, согласно которому запрещен выход на поле более двух футболистов младше 18 лет. Мы посмотрели статистику за несколько последних сезонов. Случаев, когда на поле выходили два и более футболиста в возрасте до 18 лет, был один – тот самый матч «Сочи»«Ростов».

    Но у клубов есть 25 человек в списке «А», а еще есть список «Б» – в нем игроки, которые могут принимать участие в матчах РПЛ. И еще список молодежного первенства. У всех есть шанс играть. Если будет молодая группа футболистов 16-летних, мы будем рассматривать это», – сказал Савин.

    • «Ростов» из-за карантина в команде проводил матч с «Сочи» молодежным составом, проиграв 1:10.
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2012

      giluxa1963 34 минуты назад

      ну и зачем эти преграды -если игрок готов и тренер ставит его в состав то в чем проблема?

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      Рейтинг: +18

      JuicyG 45 минут назад

      Непонятно для чего все эти нововведения.Такими темпами через какое то время мы будем на одном уровне с чемпионатом Греции или Швейцарии

      0
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