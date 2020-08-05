Джано подпишет с «Ротором» годичный контракт с зарплатой миллион рублей в месяц

Бывший полузащитник «Спартака» Джано продолжит карьеру в «Роторе». Игрок уже в Волгограде.

«Экс-полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе ближайший сезон проведeт в Волгограде. Матч со «Спартаком» уже в августе.

Срок контракта Джано – год, зарплата – 1 миллион рублей в месяц», – сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.