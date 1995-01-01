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    Джано подпишет с «Ротором» годичный контракт с зарплатой миллион рублей в месяц

    Бывший полузащитник «Спартака» Джано продолжит карьеру в «Роторе». Игрок уже в Волгограде.

    «Экс-полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе ближайший сезон проведeт в Волгограде. Матч со «Спартаком» уже в августе.

    Срок контракта Джано – год, зарплата – 1 миллион рублей в месяц», – сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

    • Последним клубом Джано был кипрский «Анортосис».
    • Со «Спартаком» игрок брал чемпионство.
    • «Ротор» не выступал с РПЛ с 2004 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 19:37
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2719

      АртурZaСМ 6 минут назад

      У Ротора видать денег много платить ЗП тому кто 85% сезона будет якобы лечиться...

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      Рейтинг: +2010

      giluxa1963 9 минут назад

      ну и на хрена он нужен этот свиной ананист да еще и хрустальный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1113

      фанат джигурды 41 минуту назад

      13 минут прошло, и всего 2 коммента...

      ???

      0
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      Рейтинг: +5685

      alarm 52 минуты назад

      один из немногих спартачей, кто не был гомосеком!

      0
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      Рейтинг: -89

      alarm_иг 54 минуты назад

      Из этого года - 9 месяцев на больничном, а 3 месяца зимний перерыв.

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