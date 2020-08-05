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  • Джано подпишет с «Ротором» годичный контракт с зарплатой миллион рублей в месяц

Джано подпишет с «Ротором» годичный контракт с зарплатой миллион рублей в месяц

5 августа 2020, 19:37
22

Бывший полузащитник «Спартака» Джано продолжит карьеру в «Роторе». Игрок уже в Волгограде.

«Экс-полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе ближайший сезон проведeт в Волгограде. Матч со «Спартаком» уже в августе.

Срок контракта Джано – год, зарплата – 1 миллион рублей в месяц», – сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

  • Последним клубом Джано был кипрский «Анортосис».
  • Со «Спартаком» игрок брал чемпионство.
  • «Ротор» не выступал с РПЛ с 2004 года.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Ротор Джано
Комментарии (22)
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фанат джигурды
1596646403
13 минут прошло, и всего 2 коммента... ???
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giluxa1963
1596648292
ну и на хрена он нужен этот свиной ананист да еще и хрустальный
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АртурZaСМ
1596648475
У Ротора видать денег много платить ЗП тому кто 85% сезона будет якобы лечиться...
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Томик
1596650004
Пробрался, всё таки. Вот же ж - его в дверь, а он в окно.
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glofoffswodush
1596654155
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zigbert
1596655021
Для Ротора неплохое приобретение.
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Artemka444
1596658558
да уж не играл вообще нигде толком!!! А такие деньги получать это вообще капец!!!
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Plyash
1596692787
Докатился до одного ляма,ну дела.Ехал бы уж в свою Грузию.
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Garrincha58
1596704229
Ротору денег не жалко?
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Spartak Piter
1596711188
Джано и Ротору удачи. А все господа не забывайте что позор СБГТ филиалу ЛГБТ в футболе)
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