Главные новости утра. РФС заинтересовался в контактах «Химок» со «Спартаком», Малком хочет играть в топ-лиге

что они раньше то не интересовались?у зенита как всегда тишь да гладь?все по-честному?если разбираться,то раньше надо было!почему им можно было?,спартаку нельзя это сейчас?
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