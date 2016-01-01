Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Главные новости утра. РФС заинтересовался в контактах «Химок» со «Спартаком», Малком хочет играть в топ-лиге

    «Спартак» предложил за Гугу 4,5 миллиона

    Estadio Deportivo: Малком хочет играть в топ-лиге. Им интересуется «Севилья»

    France Football: Роналду в октябре заявлял руководству «Ювентуса», что хочет перейти в «ПСЖ»

    «Мутко против»: РФС заинтересовался договоренностями «Химок» и «Спартака»

    В FIFA 21 не будет лицензионной «Ромы». Ее заменят на «Roma FC»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:07
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1730

      vsespartak01 1 час назад

      что они раньше то не интересовались?у зенита как всегда тишь да гладь?все по-честному?если разбираться,то раньше надо было!почему им можно было?,спартаку нельзя это сейчас?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78312
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru