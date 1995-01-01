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    Кокорин – о возможном возвращении в «Динамо»: «Не зовут»

    Журналист Александр Боярский опубликовал переписку с форвардом «Спартака» Александром Кокориным. В ней игрок объяснил, почему не вернулся в «Динамо».

    – Саша, привет! Сколько можно думать и выбирать – только бело-голубые цвета. Возвращайся на стадион, который начинал строить. Это будет красиво!

    – Не зовут.

    • Последним клубом Кокорина был «Сочи».
    • 31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

    Официально: Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Александра Боярского

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4771

      Борат 1 час назад

      Стал рылой петушиной !
      Позор !
      Гыгы

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1747

      vsespartak01 > Борат 1 час назад

      заклинило что ль?рыло бомжарское?это тебе не мелочь по карманам тырить!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +254

      Фанат Рубина > Борат 1 час назад

      тебя уже давно про петущили петушок

      3
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