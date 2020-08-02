Кокорин – о возможном возвращении в «Динамо»: «Не зовут»

Журналист Александр Боярский опубликовал переписку с форвардом «Спартака» Александром Кокориным. В ней игрок объяснил, почему не вернулся в «Динамо».

– Саша, привет! Сколько можно думать и выбирать – только бело-голубые цвета. Возвращайся на стадион, который начинал строить. Это будет красиво!

– Не зовут.

Последним клубом Кокорина был «Сочи».

31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».

Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

Официально: Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб

Заиграет ли Кокорин в «Спартаке»?