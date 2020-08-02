Гайч: «У меня большие ожидания от переезда в Москву. Отличный город и очень большая команда»

Новый нападающий ЦСКА Адольфо Гайч прокомментировал свой трансфер из аргентинского «Сан-Лоренсо». У форварда большие ожидания.

«Сан-Лоренсо» всегда будет в моей памяти. Теперь я делаю шаг в будущее, но всегда можно вернуться.

От переезда в Москву у меня большие ожидания. Это был хороший трансфер и для меня, и для «Сан-Лоренсо». В Россию отправлюсь, когда урегулируется ситуация с коронавирусом.

Москва – отличный город, а ЦСКА – очень большая команда. Я готов к этому переезду. Я смотрел последние матчи ЦСКА; знаю, что он до последнего боролся за Лигу чемпионов», – сказал Гайч Ole.