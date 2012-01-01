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    Гайч: «У меня большие ожидания от переезда в Москву. Отличный город и очень большая команда»

    Новый нападающий ЦСКА Адольфо Гайч прокомментировал свой трансфер из аргентинского «Сан-Лоренсо». У форварда большие ожидания.

    «Сан-Лоренсо» всегда будет в моей памяти. Теперь я делаю шаг в будущее, но всегда можно вернуться.

    От переезда в Москву у меня большие ожидания. Это был хороший трансфер и для меня, и для «Сан-Лоренсо». В Россию отправлюсь, когда урегулируется ситуация с коронавирусом.

    Москва – отличный город, а ЦСКА – очень большая команда. Я готов к этому переезду. Я смотрел последние матчи ЦСКА; знаю, что он до последнего боролся за Лигу чемпионов», – сказал Гайч Ole.

    • Сумма сделки – 8,5 миллиона евро.
    • Контракт форварда с ЦСКА рассчитан на пять лет.
    • Отступные, по информации TyC Sports, составят 30 миллионов евро.

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    Источник: Ole

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    Сегодня, 09:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1203

      Муруал 1 час назад

      Удачи в РФПЛ и в ЛЕ с ЦСКА.

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