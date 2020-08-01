Главные новости дня. Гунько сменил Юрана в «Химках», химчан могут пополнить три футболиста «Спартака»

Кубок Англии. Дубль Обамеянга принес «Арсеналу» волевую победу над «Челси» в финале.

Ломовицкий, Тимофеев и Мелкадзе близки к переходу из «Спартака» в «Химки».

«Спартак» презентовал новую форму. На ней черные элементы в честь чемпионского сезона.

Футболисты «Химок» написали открытое письмо губернатору Московской области с просьбой не увольнять Юрана.

Sport24: «Локомотив» хочет купить Глушенкова, «Спартак» требует 8 миллионов.

Умерла мать нападающего «Спартака» Соболева.

15-летний Пиняев дебютировал во взрослом футболе. Он сделал ассист в матче со «Спартаком-2».

«Химки» объявили о назначении Гунько на пост главного тренера.

Тренеры, капитаны, эксперты признали Дзюбу лучшим игроком РПЛ прошлого сезона.

Николич: «Мне нравится Кокорин. Это правда, что его переход в «Локомотив» заблокировал трансферный комитет».