Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок Англии. Дубль Обамеянга принес «Арсеналу» волевую победу над «Челси» в финале

Кубок Англии. Дубль Обамеянга принес «Арсеналу» волевую победу над «Челси» в финале

1 августа 2020, 21:34
15

В финале Кубка Англии состоялось лондонское дерби. Волевая победа осталась за номинальными хозяевами. Дубль оформил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

Габонец стал самым возрастным футболистом «Арсенала» с 1932 года, забившим в финале Кубка Англии. Обамеянг отличился в 31 год и 44 дня, а 88 лет назад Боб Джон отправил мяч в ворота в 33 года и 80 дней.

Это первый трофей в самостоятельной тренерской карьере Микеля Артеты.

Обамеянг стал первым африканским капитаном, взявшим Кубок Англии.

Кубок Англии. Финал

Арсенал – Челси – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Пулишич, 5; 1:1 – Обамеянг, 28 (с пенальти); 2:1 – Обамеянг, 67.

«Арсенал»: Мартинес, Холдинг, Луис (Папастатопулос, 88), Тирни (Колашинац, 90+13), Бельерин, Себальос, Джака, Мэйтленд-Найлз, Пепе, Ляказетт (Нкетиа, 82), Обамеянг.

«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Аспиликуэта (Кристенсен, 35), Зума, Рюдигер (Хадсон-Одои, 78), Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Маунт (Баркли, 79), Пулишич (Педро, 49), Жиру (Абрахам, 78).

Предупреждения: Себальос, 73 – Ковачич, 14; Аспиликуэта, 26; Маунт, 45+4; Рюдигер, 75; Баркли, 89.

Удаления: нет – Ковачич, 73 (вторая ж.к.).

Результаты Кубка Англии

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Англия. Премьер-лига Арсенал Челси Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Alex Flash
1596307037
Арсенал возрождается. С Победой красно-белые канониры! Синякам привет.
Ответить
Dmitry03
1596307231
Судья конечно тот ещё фрукт
Ответить
Cules2013
1596307693
Арсеналу было нужнее, ибо в ЛЕ попасть необходимо.
Ответить
САНЁК17
1596307718
травма погубило Челси
Ответить
BarStep
1596310113
Болел за Челси., но должен признать - Арсенал был сегодня лучше и он очень хотел этот Кубок
Ответить
paracetamol
1596310260
Вот кого спаму надо было покупать!
Ответить
Sedoi_Goblin
1596311258
Ну теперь вся евробанда в сборе!!!))) Арсенал с победой!!!
Ответить
mutabor0992
1596319669
Арсенал с Победой!Но без зрителей футбол не тот...Посмотрим Еврокубки.
Ответить
Romio-xxx
1596332358
Арсенал с победой!Но судья конечно ......!!!И очень тревожно за всех травмированных.Педро вообще молодец,последний матч за команду,а бился как зверюга!!!
Ответить
Psih86
1596335479
Челси играл слабо, а судья ещё хуже...
Ответить
Главные новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
2
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
7
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
31
Все новости
Все новости
Кубок Англии. «Манчестер Сити» победил на «Уэмбли» «Челси» (1:0) и взял трофей в 8-й раз
16 мая
2
Кубок Англии. «Челси» вышел в финал, победив «Лидс»
26 апреля
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на «Уэмбли» добился волевой победы над клубом из Чемпионшипа (2:1)
26 апреля
ВидеоИгрок «Манчестер Сити» надел майку соперника прямо по ходу матча
5 апреля
1
Кубок Англии. «Арсенал» вылетел от команды Чемпионшипа
4 апреля
5
Кубок Англии. «Челси» устроил казнь клубу 3-го дивизиона (7:0)
4 апреля
Кубок Англии. «Манчестер Сити» устроил расправу «Ливерпулю» (4:0), у Холанда хет-трик
4 апреля
4
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
9 марта
Реакция Гвардиолы на дисквалификацию
8 марта
Кубок Англии. «Манчестер Сити» выбил «Ньюкасл»
8 марта
Кубок Англии. «Челси» с трудом прошел 6-ю команду Чемпионшипа
7 марта
1
Кубок Англии. «Арсенал» не без труда прошел клуб из 3-го дивизиона (2:1)
7 марта
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел аутсайдера АПЛ (3:1)
7 марта
1
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
Кубок Англии. 1+1 Салаха помогли «Ливерпулю» разгромить «Брайтон» (3:0)
15 февраля
Узбекистанец Хусанов – лучший игрок матча «Манчестер Сити»
14 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел команду из 4-го по силе дивизиона (2:0)
14 февраля
Кубок Англии. «Челси» выбил бывший клуб Слуцкого (4:0), у Нету хет-трик, у Делапа 2 ассиста
14 февраля
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» вылетел после поражения от «Брайтона»
11 января
6
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Владелец клуба 6-й лиги, прошедшего в Кубке команду АПЛ, признался, что купил его после запоя
11 января
11
Кубок Англии. «Челси» вышел в 1/16 финала, впервые победив после увольнения Марески
11 января
72-миллионный новичок «Ман Сити» повторил достижение Агуэро
10 января
Кубок Англии. «Манчестер Сити» распотрошил клуб 3-й лиги (10:1), у новичка Семеньо 1+1
10 января
2
Клуб АПЛ вылетел из Кубка Англии от команды 6-го дивизиона, которую тренирует Руни
10 января
1
Реакция Гвардиолы на поражение «Сити» в финале Кубка Англии
2025.05.17 22:17
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+