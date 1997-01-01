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    Кубок Англии. Дубль Обамеянга принес «Арсеналу» волевую победу над «Челси» в финале

    В финале Кубка Англии состоялось лондонское дерби. Волевая победа осталась за номинальными хозяевами. Дубль оформил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Габонец стал самым возрастным футболистом «Арсенала» с 1932 года, забившим в финале Кубка Англии. Обамеянг отличился в 31 год и 44 дня, а 88 лет назад Боб Джон отправил мяч в ворота в 33 года и 80 дней.

    Это первый трофей в самостоятельной тренерской карьере Микеля Артеты.

    Обамеянг стал первым африканским капитаном, взявшим Кубок Англии.

    Кубок Англии. Финал

    Арсенал – Челси – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Пулишич, 5; 1:1 – Обамеянг, 28 (с пенальти); 2:1 – Обамеянг, 67.

    «Арсенал»: Мартинес, Холдинг, Луис (Папастатопулос, 88), Тирни (Колашинац, 90+13), Бельерин, Себальос, Джака, Мэйтленд-Найлз, Пепе, Ляказетт (Нкетиа, 82), Обамеянг.

    «Челси»: Кабальеро, Джеймс, Аспиликуэта (Кристенсен, 35), Зума, Рюдигер (Хадсон-Одои, 78), Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Маунт (Баркли, 79), Пулишич (Педро, 49), Жиру (Абрахам, 78).

    Предупреждения: Себальос, 73 – Ковачич, 14; Аспиликуэта, 26; Маунт, 45+4; Рюдигер, 75; Баркли, 89.

    Удаления: нет – Ковачич, 73 (вторая ж.к.).

    Результаты Кубка Англии

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:34
    Комментарии9
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      Рейтинг: +906

      Sedoi_Goblin 46 минут назад

      Ну теперь вся евробанда в сборе!!!))) Арсенал с победой!!!

      0
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      Рейтинг: +6966

      paracetamol 1 час назад

      Вот кого спаму надо было покупать!

      0
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      Рейтинг: +3885

      BarStep 1 час назад

      Болел за Челси., но должен признать - Арсенал был сегодня лучше и он очень хотел этот Кубок

      0
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      Рейтинг: +831

      САНЁК17 1 час назад

      травма погубило Челси

      0
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      Рейтинг: +10345

      Cules2013 1 час назад

      Арсеналу было нужнее, ибо в ЛЕ попасть необходимо.

      0
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      Рейтинг: +14

      Dmitry03 1 час назад

      Судья конечно тот ещё фрукт

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      Рейтинг: +494

      GreyDM > Dmitry03 1 час назад

      красную нарисовал в моменте, где второй жёлтой и не пахло...

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      Рейтинг: -2077

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Арсенал красавчики !

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      Рейтинг: +861

      Alex Flash 1 час назад

      Арсенал возрождается. С Победой красно-белые канониры!
      Синякам привет.

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