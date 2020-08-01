Кубок Англии. Дубль Обамеянга принес «Арсеналу» волевую победу над «Челси» в финале

В финале Кубка Англии состоялось лондонское дерби. Волевая победа осталась за номинальными хозяевами. Дубль оформил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

Габонец стал самым возрастным футболистом «Арсенала» с 1932 года, забившим в финале Кубка Англии. Обамеянг отличился в 31 год и 44 дня, а 88 лет назад Боб Джон отправил мяч в ворота в 33 года и 80 дней.

Это первый трофей в самостоятельной тренерской карьере Микеля Артеты.

Обамеянг стал первым африканским капитаном, взявшим Кубок Англии.

Кубок Англии. Финал

Арсенал – Челси – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Пулишич, 5; 1:1 – Обамеянг, 28 (с пенальти); 2:1 – Обамеянг, 67.

«Арсенал»: Мартинес, Холдинг, Луис (Папастатопулос, 88), Тирни (Колашинац, 90+13), Бельерин, Себальос, Джака, Мэйтленд-Найлз, Пепе, Ляказетт (Нкетиа, 82), Обамеянг.

«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Аспиликуэта (Кристенсен, 35), Зума, Рюдигер (Хадсон-Одои, 78), Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Маунт (Баркли, 79), Пулишич (Педро, 49), Жиру (Абрахам, 78).

Предупреждения: Себальос, 73 – Ковачич, 14; Аспиликуэта, 26; Маунт, 45+4; Рюдигер, 75; Баркли, 89.

Удаления: нет – Ковачич, 73 (вторая ж.к.).

Результаты Кубка Англии