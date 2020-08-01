Sport24: «Локомотив» хочет купить Глушенкова, «Спартак» требует 8 миллионов

славия купила швабру кралю за 800 тыщ, через полгода впарила его хрякам за 12 лямов.
теперь позорные хряки хотят 8 лямов за игрока, чья цена 800 тыщ. но такие лохи, кто купит, водятся только в тарасофке.
Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может сменить команду этим летом.
По информации Sport24, подписать 21-летнего футболиста хочет «Локомотив». Хавбеку интересен такой вариант продолжения карьеры.
«Спартак» хочет выручить за игрока 8 миллионов евро (сумма отступных), но «Локо» столько платить за него не готов.
Есть у Глушенкова и два предложения о переходе на правах аренды – от «Сочи» и «Уфы».
Глушенков приступил к тренировкам со «Спартаком»