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    Sport24: «Локомотив» хочет купить Глушенкова, «Спартак» требует 8 миллионов

    Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может сменить команду этим летом.

    По информации Sport24, подписать 21-летнего футболиста хочет «Локомотив». Хавбеку интересен такой вариант продолжения карьеры.

    «Спартак» хочет выручить за игрока 8 миллионов евро (сумма отступных), но «Локо» столько платить за него не готов.

    Есть у Глушенкова и два предложения о переходе на правах аренды – от «Сочи» и «Уфы».

    Глушенков приступил к тренировкам со «Спартаком»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5183

      alarm 41 минуту назад

      славия купила швабру кралю за 800 тыщ, через полгода впарила его хрякам за 12 лямов.
      теперь позорные хряки хотят 8 лямов за игрока, чья цена 800 тыщ. но такие лохи, кто купит, водятся только в тарасофке.

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      Рейтинг: +1951

      NewLife > alarm 22 минуты назад

      ОУКБ

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