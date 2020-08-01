Глушенков приступил к тренировкам со «Спартаком»

«Спартак» объявил о возвращении к работе с командой полузащитника Максима Глушенкова.
21-летний футболист начал тренироваться с основой москвичей после возвращения из аренды.
Вторую часть минувшего сезона хавбек провел в «Крыльях Советов».
- «Спартак» купил Глушенкова у «Чертаново» за 300 тысяч евро.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
- В составе «Крыльев» игрок забил три гола и сделал один ассист в десяти матчах.
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Источник: Инстаграм «Спартака»