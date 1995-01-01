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    Глушенков приступил к тренировкам со «Спартаком»

    «Спартак» объявил о возвращении к работе с командой полузащитника Максима Глушенкова.

    21-летний футболист начал тренироваться с основой москвичей после возвращения из аренды.

    Вторую часть минувшего сезона хавбек провел в «Крыльях Советов».

    • «Спартак» купил Глушенкова у «Чертаново» за 300 тысяч евро.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
    • В составе «Крыльев» игрок забил три гола и сделал один ассист в десяти матчах.

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    Публикация от text (@fcsm_official) 31 Июл 2020 в 6:54 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3226

      playsh 2 часа назад

      Ну что же,пацанчик толковый,а далее от него и тренера всё зависит.Удачи,парнища.

      1
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      Рейтинг: +8302

      alex1951 2 часа назад

      Глушаков....Глушенков......Клон.
      Юный клон.Новый клоун.
      А он женат? А олимэнты платит?
      Ежели нэт,то пусть сразу тудым ...в Ахмат....Восток дело тонкое))))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1137

      Romantic2010 > alex1951 2 часа назад

      — Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите.

      3
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      Рейтинг: +5183

      alarm 2 часа назад

      позор!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +563

      legenda soccer > alarm 2 часа назад

      тому кто тебя родил

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