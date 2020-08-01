«Спартак» презентовал новую форму. На ней черные элементы в честь чемпионского сезона

Состоялась презентация новой формы «Спартака», в которой команда будет играть в сезоне-2020/21.

Домашний комплект выполнен в красном цвете, гостевой – в белом.

В дизайн обоих комплектов добавлены чeрные элементы. Это отсылка к чемпионскому сезону-2016/2017, когда резервной была форма черного цвета.