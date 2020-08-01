«Спартак» презентовал новую форму. На ней черные элементы в честь чемпионского сезона

Позор рылам !
Гыгы
Состоялась презентация новой формы «Спартака», в которой команда будет играть в сезоне-2020/21.
Домашний комплект выполнен в красном цвете, гостевой – в белом.
В дизайн обоих комплектов добавлены чeрные элементы. Это отсылка к чемпионскому сезону-2016/2017, когда резервной была форма черного цвета.
Наша форма на новый сезон! В ней сразу несколько новых деталейЧерные элементы, навеянные чемпионским сезономРомбовидный принт, подчеркивающий яркую, как бриллиант, историю клубаФорму можно купить в наших магазинах и по ссылке: https://t.co/JUs0xpPRos#всезаСпартак pic.twitter.com/XaFqHeVhN5— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 1, 2020