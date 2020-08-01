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    «Спартак» презентовал новую форму. На ней черные элементы в честь чемпионского сезона

    Состоялась презентация новой формы «Спартака», в которой команда будет играть в сезоне-2020/21.

    Домашний комплект выполнен в красном цвете, гостевой – в белом.

    В дизайн обоих комплектов добавлены чeрные элементы. Это отсылка к чемпионскому сезону-2016/2017, когда резервной была форма черного цвета.

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    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 10:17
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4704

      Борат 16 минут назад

      Позор рылам !
      Гыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5183

      alarm 44 минуты назад

      чёрный символизирует пригорелости. у хряков горит каждый день!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1372

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Резервная форма была топовой. Почему от неё отказались?

      1
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