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    Николич: «Мне нравится Кокорин. Это правда, что его переход в «Локомотив» заблокировал трансферный комитет»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подтвердил, что был готов принять в команду Александра Кокорина. Сделку не одобрило руководство.

    «Это правда, что трансферный комитет заблокировал, но я не очень хочу комментировать это. Я знаю этого игрока, мне он нравится. Кокорин – россиянин, это очень важно сейчас, потому что каждая команда должна думать о новом лимите. Очень важно подписать одного такого качественного игрока как Саша. Но эта история закончена. Для меня он очень хороший игрок, но мы не смогли найти путь, чтобы подписать его.

    Я говорил с Сашей два или три раза. Кокорин задавал интересующие его вопросы, он был открыт для перехода к нам. Но сейчас это не так важно. Он не наш игрок, Саша перейдeт в другой клуб. Повторюсь, он мне очень нравится, как игрок, но мы не смогли его подписать. Что касается разговоров о том, что сделка сорвалась не по спортивным причинам, а из-за Пака, то я в России два месяца. Я не знаю, кто и что сделал, по какой причине. До разговора с Сашей мне никто не говорил, что сделка невозможна. Не хочу больше говорить об этом. Саша – не наш игрок, я желаю ему только успехов в дальнейшей карьере», – сказал тренер.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6953

      paracetamol 27 минут назад

      Скупой платит дважды!

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