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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Тренеры, капитаны, эксперты признали Дзюбу лучшим игроком РПЛ прошлого сезона

    Определен лучший футболист РПЛ сезона-2019/20. Им стал форвард «Зенита» Артем Дзюба, второй бомбардир турнира.

    «Первое место форварду «Зенита» отдали 18 участников голосования, среди которых были капитаны и тренеры команд РПЛ, эксперты телеканала «МАТЧ ПРЕМЬЕР» и представители средств массовой информации, а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов», – информирует лига.

    • «Зенит» во второй раз в истории оформил золотой дубль.
    • «Зенит» второй раз подряд оформил чемпионство.
    • 7 августа «Зенит» сыграет за Суперкубок России с «Локомотивом» в Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии46
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      Рейтинг: +2035

      NewLife 2 минуты назад

      Обидно за зюбу признать то, признали, только х.з. кто входил в жюри, но вот как же не вручили заслуженный по праву орден голубой луны. Обидно, но я все равно полностью доверяю не названным "экспертам телеканала «МАТЧ ПРЕМЬЕР» и представителям. средств массовой информации", особенно короткину из синит-экспресса.

      0
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      Рейтинг: +4512

      Hektor 84 6 минут назад

      Как в свое время все бомжатские чесали тут на сайте. Типа сборная Голландии дно от того что в ней лидер Квинси Промес. Вот теперь я могу ответочку передать! Сборная России дно потому что лидер в ней Шлюба!!! Только вот разница есть. Промес лидер топовой сборной, а шлюба лидер середнячка! От того и чемпионат наш днищенский что вот таких персонажей лучшими признают. Что у него половина голов с левых пенальти, а другая половина мяч просто от него отскочил. Просто любой забивают.

      1
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      Рейтинг: +285

      Зентролль 10 минут назад

      Беспорно, он выделяется на фоне других, но Дзюба - не лучший в России. Если к примеру построить команду, в которой играли бы одни Дзюбы и команду, в которой были бы одни Смольниковы, то команда, состоящая из Смольниковых обыграла бы команду, состоящую из Дзюб со счетом 10:3. Просто И. Смольников более универсальный игрок, чем Дзюба. Вывод тут один: А. Дзюба - не лучший игрок в РПЛ.

      2
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      Рейтинг: +68

      kan85 10 минут назад

      Лучший трепач

      1
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      Рейтинг: +490

      GreyDM 13 минут назад

      ну не знаю...по мне так Лёша Миранчук и Влашич как минимум не хуже были, а иногда и в одиночку исходы игр решали...

      3
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      Рейтинг: +6953

      paracetamol 25 минут назад

      По праву. Зюба луччий!

      0
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      Рейтинг: +48

      ФК Пупсик 38 минут назад

      Пускай федун бесится - все равно Артемка забьет еще голов спартаку, на радость всей России!!!

      1
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      Рейтинг: +4512

      Hektor 84 > ФК Пупсик 28 минут назад

      За пределами питера за твой шлинит никто не болеет.

      2
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      Рейтинг: +9134

      derrik2000 39 минут назад

      Если полено признают ЛУЧШИМ в чемпионате, то КАКОЙ должен быть чемпионат???
      Да уж...
      Не ту страну назвали Гондурасом... (((

      1
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      Рейтинг: +3414

      Томик 46 минут назад

      Практически все поголовно признали Артёмку лучшим во всём, чем он занимается, практически во всём. Но ему мало - надо, чтобы обязательно он ещё и лучший шутник в стране был. Паша снежок должен срочно признать его лучшим. Он же капитан сборной.

      2
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      Рейтинг: +48

      ФК Пупсик > Томик 40 минут назад

      Стыдно за мазутных!

      2
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      Рейтинг: +82

      Бывший спартаковец 52 минуты назад

      Очнитесь недоросли! Это же капитан Сборной России!!! Он принес ей столько славы, ради который вы выпивали из горла, а теперь вы его ругаете только за то, что он в Зените!

      Надо оценивать игроков по их игре и в первую очередь за сборную, если ты не шелуха картонная. А сейчас круче Артемки нету.

      4
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      Рейтинг: +4512

      Hektor 84 > Бывший спартаковец 21 минуту назад

      Это какую же он славу сборной России? Гол Египту забил или Саудитам? А ну конечно же в перерыве с хорватами пламенную речь произнес! Ну карликам научился забивать, зато обосрался во всех матчах с топ сборными твой сраный лев!!! В том то и плохо что круче Артемки нет. Они все такие же деревянные как и твой Артемка. Не сборная России по футболу, а просто посмешище и во главе космоСтас!

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