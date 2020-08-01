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  • Тренеры, капитаны, эксперты признали Дзюбу лучшим игроком РПЛ прошлого сезона

Тренеры, капитаны, эксперты признали Дзюбу лучшим игроком РПЛ прошлого сезона

1 августа 2020, 18:37
33

Определен лучший футболист РПЛ сезона-2019/20. Им стал форвард «Зенита» Артем Дзюба, второй бомбардир турнира.

«Первое место форварду «Зенита» отдали 18 участников голосования, среди которых были капитаны и тренеры команд РПЛ, эксперты телеканала «МАТЧ ПРЕМЬЕР» и представители средств массовой информации, а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов», – информирует лига.

  • «Зенит» во второй раз в истории оформил золотой дубль.
  • «Зенит» второй раз подряд оформил чемпионство.
  • 7 августа «Зенит» сыграет за Суперкубок России с «Локомотивом» в Москве.

Источник: телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (33)
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LOKOfanatik19
1596296612
АртЁмка, на бис показательную порку из раздевалки ))))
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_Marqella_
1596297022
Судя по результатам то абсолютно справедливо...
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ААМ
1596297461
Независимо от симпатий он в этом сезоне лучший.
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Соарес
1596299079
Бревногей
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Ilya26
1596299522
Слава пит(д)ерской крысе, ща все бомжи вонючие долбятся и отсасывают друг у друга в парадных и на поребриках восхваляя своего лазурного крысиного короля
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Mefestion
1596300048
За что? За половину забитых голов с пенальти????
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ivany4
1596300287
Выбор дзюпы показал насколько у нас адекватны эксперты телеканала «МАТЧ ПРЕМЬЕР» и представители средств массовой информации. Больше всего, удивил выбор главного тренера сборной России Черчесова.
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DOCTOR PENALTY
1596301413
….лучший тренер - Семак, лучший президент - Медведев, лучший судья - Вилков, лучший болельщик - Миллер, ПОТОМУ ЧТО лучший спонсор - якобы "Народное" достояние.
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Иван Петров 1986
1596301828
Если нет лучше игрока чем зюба, то точно копец нашему футболу.
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GreyDM
1596304471
ну не знаю...по мне так Лёша Миранчук и Влашич как минимум не хуже были, а иногда и в одиночку исходы игр решали...
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