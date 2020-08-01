Тренеры, капитаны, эксперты признали Дзюбу лучшим игроком РПЛ прошлого сезона

Определен лучший футболист РПЛ сезона-2019/20. Им стал форвард «Зенита» Артем Дзюба, второй бомбардир турнира.
«Первое место форварду «Зенита» отдали 18 участников голосования, среди которых были капитаны и тренеры команд РПЛ, эксперты телеканала «МАТЧ ПРЕМЬЕР» и представители средств массовой информации, а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов», – информирует лига.
- «Зенит» во второй раз в истории оформил золотой дубль.
- «Зенит» второй раз подряд оформил чемпионство.
- 7 августа «Зенит» сыграет за Суперкубок России с «Локомотивом» в Москве.
Источник: телеграм-канал РПЛ