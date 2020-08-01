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  • Черчесов – об игре сборников в сезоне-2019/20: «Дзюба расстроил. Рад за Алексея Миранчука»

Черчесов – об игре сборников в сезоне-2019/20: «Дзюба расстроил. Рад за Алексея Миранчука»

1 августа 2020, 19:42
11

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре сборников в прошлом сезоне. Он обратил внимание на полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

«Рад за Миранчука, потому что он забивал и вышел в лидерские роли в команде. Может быть, поэтому Гжегож Крыховяк не попал в тройку лучших. Мы часто говорим, что отъезд в Европу был бы для него следующим шагом. В эмоциональном и в футбольном плане. Думаю, сборной это принесло бы что-то новое.

Артем Дзюба насобирал наград, заслужил и расстроил меня. Думал, что ему не хватило чемпионата Европы. Рад за него, потому что он стал более рассудительным. Честно говоря, стал меньше бегать, но КПД повысился. Бегать можно же куда угодно. Главное, когда и вовремя. Тайминг в футболе решает многое», – приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

  • «Зенит», за который играет Дзюба, во второй раз в истории оформил золотой дубль.
  • «Зенит» второй раз подряд оформил чемпионство.
  • 7 августа «Зенит» сыграет за Суперкубок России с «Локомотивом» в Москве.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Локомотив Дзюба Артем Миранчук Алексей Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1596301615
Не ссы, "Космос", в туалет твой Дзюба бегает вовремя, режим не нарушает.
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LOKOfanatik19
1596302053
Заголовок А, текст Б. Успокойтесь редакторы....
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NewLife
1596302483
Тебе зюба еще пригодится, когда придется объяснять обществу, почему просрали в очередной раз.
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Hektor 84
1596303434
Я думал снова с кокошей усы показал!!!
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paracetamol
1596304244
Не тебе лысому физруку о нем рассуждать. Сделал сборную посмешищем, только у азиатов и выигрывает!
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fhnv
1596306941
стасик какой же ты все таки самодур
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paracetamol
1596310444
Лысого чувака надо из сборной гнать!
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Apokalipsys
1596310885
Поправьте текст, а то непонятно чем расстроил! На спорт экспрессе интервью Чересова есть: — Дзюба насобирал наград, заслужил, но расстроил меня, — заметил главный тренер сборной. — Думал, он скажет, что ему не хватило чемпионата Европы, который перенесли.
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Axe111
1596312487
Мнение дилетанта абсолютно не интересно
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ААМ
1596341537
Тренер сборной, конечно, дилетант в футболе в сравнении с болтунами на ветке.
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