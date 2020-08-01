Черчесов – об игре сборников в сезоне-2019/20: «Дзюба расстроил. Рад за Алексея Миранчука»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре сборников в прошлом сезоне. Он обратил внимание на полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

«Рад за Миранчука, потому что он забивал и вышел в лидерские роли в команде. Может быть, поэтому Гжегож Крыховяк не попал в тройку лучших. Мы часто говорим, что отъезд в Европу был бы для него следующим шагом. В эмоциональном и в футбольном плане. Думаю, сборной это принесло бы что-то новое.

Артем Дзюба насобирал наград, заслужил и расстроил меня. Думал, что ему не хватило чемпионата Европы. Рад за него, потому что он стал более рассудительным. Честно говоря, стал меньше бегать, но КПД повысился. Бегать можно же куда угодно. Главное, когда и вовремя. Тайминг в футболе решает многое», – приводит слова Черчесова «Матч ТВ».