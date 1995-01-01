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    Черчесов – об игре сборников в сезоне-2019/20: «Дзюба расстроил. Рад за Алексея Миранчука»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре сборников в прошлом сезоне. Он обратил внимание на полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

    «Рад за Миранчука, потому что он забивал и вышел в лидерские роли в команде. Может быть, поэтому Гжегож Крыховяк не попал в тройку лучших. Мы часто говорим, что отъезд в Европу был бы для него следующим шагом. В эмоциональном и в футбольном плане. Думаю, сборной это принесло бы что-то новое.

    Артем Дзюба насобирал наград, заслужил и расстроил меня. Думал, что ему не хватило чемпионата Европы. Рад за него, потому что он стал более рассудительным. Честно говоря, стал меньше бегать, но КПД повысился. Бегать можно же куда угодно. Главное, когда и вовремя. Тайминг в футболе решает многое», – приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

    • «Зенит», за который играет Дзюба, во второй раз в истории оформил золотой дубль.
    • «Зенит» второй раз подряд оформил чемпионство.
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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6953

      paracetamol 17 минут назад

      Не тебе лысому физруку о нем рассуждать. Сделал сборную посмешищем, только у азиатов и выигрывает!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4512

      Hektor 84 30 минут назад

      Я думал снова с кокошей усы показал!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2035

      NewLife 46 минут назад

      Тебе зюба еще пригодится, когда придется объяснять обществу, почему просрали в очередной раз.

      1
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      Рейтинг: +1071

      LOKOfanatik19 53 минуты назад

      Заголовок А, текст Б. Успокойтесь редакторы....

      2
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      Рейтинг: +17785

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не ссы, "Космос", в туалет твой Дзюба бегает вовремя, режим не нарушает.

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