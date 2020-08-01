Деспотович – автор лучшего гола прошлого сезона РПЛ

РПЛ посредством голосования определила лучший гол сезона-2019/20. Его забил нынешний форвард «Рубина» Джордже Деспотович.
«Бисиклета Деспотовича в ворота «Ахмата» стала лучшим голом сезона-2019/20!
Лучший гол сезона выбран голосованием представителей РПЛ и экспертов «МАТЧ ПРЕМЬЕР», – информирует лига.
- Форвард забил мяч за «Оренбург».
- Оренбуржцы по итогам сезона вылетели в ФНЛ.
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
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Источник: инстаграм РПЛ