«Это смешно». Газизов отреагировал на слова Юрана

С каждым днём убеждаюсь что спартак это полное гумно !!!
Позор рылам !
Гыгы
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался на тему отставки Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок». Специалист сообщил, что указание о его увольнении дало руководство москвичей.
«Смешно. Комментировать не хочется. Давно с Юраном не виделся.
Завтра Гвардиолу уволят из «Сити», и что? Скажут, что Газизов через Зинченко уволил? Даже нечего говорить тут» – прокомментировал гендиректор «Спартака».
- Юран возглавлял «Химки» в январе 2020 года.
- Клуб выступит в следующем сезоне в РПЛ.