«Это смешно». Газизов отреагировал на слова Юрана

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался на тему отставки Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок». Специалист сообщил, что указание о его увольнении дало руководство москвичей.

«Смешно. Комментировать не хочется. Давно с Юраном не виделся.

Завтра Гвардиолу уволят из «Сити», и что? Скажут, что Газизов через Зинченко уволил? Даже нечего говорить тут» – прокомментировал гендиректор «Спартака».