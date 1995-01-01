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    «Это смешно». Газизов отреагировал на слова Юрана

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался на тему отставки Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок». Специалист сообщил, что указание о его увольнении дало руководство москвичей.

    «Смешно. Комментировать не хочется. Давно с Юраном не виделся.

    Завтра Гвардиолу уволят из «Сити», и что? Скажут, что Газизов через Зинченко уволил? Даже нечего говорить тут» – прокомментировал гендиректор «Спартака».

    • Юран возглавлял «Химки» в январе 2020 года.
    • Клуб выступит в следующем сезоне в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4660

      Борат 26 минут назад

      С каждым днём убеждаюсь что спартак это полное гумно !!!
      Позор рылам !
      Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +821

      Январь 59 32 минуты назад

      Да уж . смешнее -дальше некуда. Не успеет региональный клуб выбиться в лидеры, как его тут же банкротят. Спартак-Алания. Спартак-Нальчик, Анжи, Кубань. Химки конечно не региональный клуб, но фарм-клубу противостоять хозяину не позволят.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Puddle 50 минут назад

      Помню в детстве на приставке была игра Hogs of War, что в переводе "Война свиней"....

      1
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      Рейтинг: +78250

      zigbert 1 час назад

      Конечно Юран сказал это на эмоциях. Кого то надо обвинить.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5138

      alarm 1 час назад

      позор свинохрякам!

      -2
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      Рейтинг: +9118

      derrik2000 1 час назад

      Не понял, что, специально раскручивают в виде шоу переход Юрана?

      3
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      Рейтинг: +1840

      Genz 1 час назад

      Руководство Спартака это федун. Газизов работает без года неделю. Сегодня он занят - дежурит у подъезда Кокорина,чтобы не выкрали конкуренты до 1 августа

      0
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      Рейтинг: +10913

      Garrincha58 1 час назад

      да пофиг время всех расставит кто где кого и куда

      2
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