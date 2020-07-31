Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Кто скажет, что «Зенит» незаслуженно собрал все титулы?»

Черчесов: «Кто скажет, что «Зенит» незаслуженно собрал все титулы?»

31 июля 2020, 00:31
28

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов порассуждал о причинах успешного выступления «Зенита» в минувшем сезоне.

– «Зенит» победил в Премьер-лиге с огромным отрывом. Он же взял кубок России. Чемпион действительно настолько сильнее всех?

– Турнирная таблица лучшего всего ответит на этот вопрос. «Зенит» сделал хорошие приобретения, состав у него укомплектован очень качественными игроками, а перед паузой питерцы создали себе хороший отрыв. Отмечу и качественную работу тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком.

Но важно было вот что: «Зенит» – единственный клуб, из которого во время пандемии не уехал ни один футболист домой. Все были в Санкт-Петербурге, под контролем, тренировались, и наиболее профессионально отнеслись к делу в такой нестандартной ситуации. Как итог – собрали все титулы, и кто скажет, что незаслуженно?

  • «Зенит» стал победителем РПЛ с отрывом в 15 очков.
  • Для петербуржцев это чемпионство стало вторым подряд.
  • Кубок России команда выиграла, одолев в финале «Химки» (1:0).

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Черчесов Станислав
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1596146095
Я скажу! И таких как я до хера!!!
Ответить
Mariner
1596146949
Кто кто - Федун в пальто скажет! ))) Черчесов слишком хорошего мнения о людях. Хотя спартак - это же свиньи... )))
Ответить
paracetamol
1596147044
Кто кто? Свини, вот кто. Люди не скажут!
Ответить
Добрый Бобер
1596164584
Да, да,да... "Зенит" всё собрал трофеи заслуженно, Путин честно выиграл выборы, поправки направлены на благо народа, и т.д., и т.п...
Ответить
Plyash
1596164873
Особенно честно Стасик заслужил звание заслуженного тренера России.До сих пор не могу вспомнить,за какие такие заслуги?
Ответить
oyabun
1596169219
По спортивной составляющей, да - заслуженно. Игроки Зенита сейчас оказались сильнее игроков других клубов. Но все эти победы и титулы оказались замазаны судейской помощью.А потому титулы с душком и радуются им только болельщики Зенита. Остальные стараются не замараться об эти битые с душком Кубки.
Ответить
_Marqella_
1596170636
Конечно заслуженно, про судей разговор в пользу бедных...молодец усатый,правильно говорит...
Ответить
морозз
1596176752
Воспользовавшись пандемией, административным ресурсом, помощью судейского корпуса и ВАРа, захватив все руководящие посты в нашем футболе...можно стать не только чемпионом России но и чемпионом Марса! В Санкт-Петербурге само понятие слов СТЫД и ПОЗОР тотально отсутствует в лексиконе бомжей, игра у них такая!
Ответить
NewLife
1596182851
"Все были в Санкт-Петербурге, под контролем, тренировались, и наиболее профессионально отнеслись к делу в такой нестандартной ситуации." А ты где был во время пандемии, кого тренировал, прямо весь иструдился и лижешь бомжатское начальство, чтобы пожизненно так упорно трудиться.
Ответить
Spirit_78
1596186312
Станислав Саламович, у нас есть целая секта красно-белого цвета, которая целиком как коллективный разум считает, что Спартак должен быть не на 7 месте, а на первом.
Ответить
Главные новости
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
19:50
2
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
6
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
7
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
29
Все новости
Все новости
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
28
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
8
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
10
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
9
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+