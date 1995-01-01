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    Черчесов: «Кто скажет, что «Зенит» незаслуженно собрал все титулы?»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов порассуждал о причинах успешного выступления «Зенита» в минувшем сезоне.

    – «Зенит» победил в Премьер-лиге с огромным отрывом. Он же взял кубок России. Чемпион действительно настолько сильнее всех?

    – Турнирная таблица лучшего всего ответит на этот вопрос. «Зенит» сделал хорошие приобретения, состав у него укомплектован очень качественными игроками, а перед паузой питерцы создали себе хороший отрыв. Отмечу и качественную работу тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком.

    Но важно было вот что: «Зенит» – единственный клуб, из которого во время пандемии не уехал ни один футболист домой. Все были в Санкт-Петербурге, под контролем, тренировались, и наиболее профессионально отнеслись к делу в такой нестандартной ситуации. Как итог – собрали все титулы, и кто скажет, что незаслуженно?

    • «Зенит» стал победителем РПЛ с отрывом в 15 очков.
    • Для петербуржцев это чемпионство стало вторым подряд.
    • Кубок России команда выиграла, одолев в финале «Химки» (1:0).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1328

      Гавроша 17 секунд назад

      Ух, сейчас бомбанет тарасовку - вся свиная моча из банок выплеснется!!!

      0
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      Рейтинг: +1328

      Гавроша 1 минуту назад

      Даже бывшая свинья признала Зенит Лучшим!!!!

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      Рейтинг: +17768

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Остановись! Язык, поди, уже в мозолях.

      1
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      Рейтинг: +6904

      paracetamol 2 часа назад

      Кто кто? Свини, вот кто. Люди не скажут!

      2
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      Рейтинг: +855

      Mariner 2 часа назад

      Кто кто - Федун в пальто скажет! ))) Черчесов слишком хорошего мнения о людях. Хотя спартак - это же свиньи... )))

      2
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      Рейтинг: +4462

      Hektor 84 2 часа назад

      Я скажу! И таких как я до хера!!!

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      Рейтинг: +6904

      paracetamol > Hektor 84 2 часа назад

      Свинья что-ли?

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      Рейтинг: +4462

      Hektor 84 > paracetamol 1 час назад

      А ты не мытый бомжара!!! За ваш синит болеют только в пределах питера. Болелы многих клубов высмеивают ваши купленные у судей чемпионства. Так что не обольщайся.

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