Черчесов: «Кто скажет, что «Зенит» незаслуженно собрал все титулы?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов порассуждал о причинах успешного выступления «Зенита» в минувшем сезоне.

– «Зенит» победил в Премьер-лиге с огромным отрывом. Он же взял кубок России. Чемпион действительно настолько сильнее всех?

– Турнирная таблица лучшего всего ответит на этот вопрос. «Зенит» сделал хорошие приобретения, состав у него укомплектован очень качественными игроками, а перед паузой питерцы создали себе хороший отрыв. Отмечу и качественную работу тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком.

Но важно было вот что: «Зенит» – единственный клуб, из которого во время пандемии не уехал ни один футболист домой. Все были в Санкт-Петербурге, под контролем, тренировались, и наиболее профессионально отнеслись к делу в такой нестандартной ситуации. Как итог – собрали все титулы, и кто скажет, что незаслуженно?