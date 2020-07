«Спартак» анонсировал матч с «Сочи» фото с Кокориным. Сегодня игрок может подписать контракт с москвичами

«Спартак» опубликовал в твиттере анонс матча первого тура РПЛ против «Сочи». Для этого клуб использовал фото с нападающим Александром Кокориным.

Есть информация, что сегодня, 30 июля, футболист подпишет контракт со «Спартаком».

Official: on MD1 of the 20/21 RPL season Spartak will host Sochi on 9 August at 8 pm (MST) #FCSM pic.twitter.com/qf3UBAG9Gd