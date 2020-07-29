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  • «РБ-Спорт»: «Локомотив» обсуждал кандидатуру Кокорина 20 секунд

«РБ-Спорт»: «Локомотив» обсуждал кандидатуру Кокорина 20 секунд

29 июля 2020, 17:20
5

Стало известно, как проходило в «Локомотиве» обсуждение возможного трансфера форварда Александра Кокорина.

Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», кандидатуру нападающего на трансферном комитете клуба обсуждали 20 секунд.

— Кокорин, — объявили фамилию игрока.

— Нет. Следующий, – ответил представитель трансферного комитета.

«Спорт-Экспресс» сообщал, что кандидатура Кокорина была заблокирована по футбольно-политическим причинам. По информации Metaratings, на решение трансферного комитета мог повлиять чиновник Министерства промышленности и торговли Денис Пак, которого футболист ударил стулом осенью 2018 года.

  • В минувшем сезоне нападающий выступал за «Сочи» на правах аренды став лучшим бомбардиром команды в РПЛ с семью мячами.
  • Кокорин с января 2016 года принадлежит «Зениту».
  • Его контракт с петербургским клубом истечет через несколько дней.

Источник: «Рейтинг Букмекеров»

Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

Россия. Премьер-лига Локомотив Кокорин Александр
Комментарии (5)
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derrik2000
1596033198
"кандидатура Кокорина была заблокирована по футбольно-политическим причинам" Во как! А у нас, всё ВИЗЖАТ в прессе, когда Россию хотят не допустить (или не допустили) к чемпионатам мира, олимпиадам, что ЭТО, дескать, ПОЛИТИЧЕСКОЕ решение, а спорт должен быть вне политики. )) Я бы назвал ситуацию с обсуждением кандидатуры Кокорина в Локомотиве не "футбольно-политической", а "футбольно-блатной".
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paracetamol
1596033473
Есть распил? Нет! Следующий, – ответил представитель трансферного комитета.
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vla4839
1596039244
Вот вам закон, права и свобода человека на словах и на деле . Просто так от таких футболистов не отказываются.Здесь дело тёмное ,но всем понятное.
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Armani nn
1596044134
-Кокорин? -А можно всех посмотреть?
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Zenit_Zenit
1596087782
Какой то там Пак решает кому играть в Локо, а кому нет.... Писец, проводники, сезон у вас точно заладится...
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