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    «РБ-Спорт»: «Локомотив» обсуждал кандидатуру Кокорина 20 секунд

    Стало известно, как проходило в «Локомотиве» обсуждение возможного трансфера форварда Александра Кокорина.

    Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», кандидатуру нападающего на трансферном комитете клуба обсуждали 20 секунд.

    — Кокорин, — объявили фамилию игрока.

    — Нет. Следующий, – ответил представитель трансферного комитета.

    «Спорт-Экспресс» сообщал, что кандидатура Кокорина была заблокирована по футбольно-политическим причинам. По информации Metaratings, на решение трансферного комитета мог повлиять чиновник Министерства промышленности и торговли Денис Пак, которого футболист ударил стулом осенью 2018 года.

    • В минувшем сезоне нападающий выступал за «Сочи» на правах аренды став лучшим бомбардиром команды в РПЛ с семью мячами.
    • Кокорин с января 2016 года принадлежит «Зениту».
    • Его контракт с петербургским клубом истечет через несколько дней.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

    Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

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    Сегодня, 17:20
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +2468

      Cleaner 1 час назад

      Он(Локомотив) вообще не должен был обсуждать Кокорина! Зачем Локо неадекват в составе?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6861

      paracetamol 1 час назад

      Есть распил? Нет! Следующий, – ответил представитель трансферного комитета.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1796

      Genz 1 час назад

      Ответ Кокорина комиссии локомотива длился 20 секунд: пи.д.а.ра.с.ы зачем предлагали 4 милл.подьемных и врали?
      Это команда чмошников с Кикнадзе и остальные

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4597

      Борат 1 час назад

      Пак это хряк !
      Гыгы

      1
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      Рейтинг: +8957

      derrik2000 1 час назад

      "кандидатура Кокорина была заблокирована по футбольно-политическим причинам"

      Во как!
      А у нас, всё ВИЗЖАТ в прессе, когда Россию хотят не допустить (или не допустили) к чемпионатам мира, олимпиадам, что ЭТО, дескать, ПОЛИТИЧЕСКОЕ решение, а спорт должен быть вне политики. ))
      Я бы назвал ситуацию с обсуждением кандидатуры Кокорина в Локомотиве не "футбольно-политической", а "футбольно-блатной".

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