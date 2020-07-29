«РБ-Спорт»: «Локомотив» обсуждал кандидатуру Кокорина 20 секунд

Стало известно, как проходило в «Локомотиве» обсуждение возможного трансфера форварда Александра Кокорина.
Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», кандидатуру нападающего на трансферном комитете клуба обсуждали 20 секунд.
— Кокорин, — объявили фамилию игрока.
— Нет. Следующий, – ответил представитель трансферного комитета.
«Спорт-Экспресс» сообщал, что кандидатура Кокорина была заблокирована по футбольно-политическим причинам. По информации Metaratings, на решение трансферного комитета мог повлиять чиновник Министерства промышленности и торговли Денис Пак, которого футболист ударил стулом осенью 2018 года.
- В минувшем сезоне нападающий выступал за «Сочи» на правах аренды став лучшим бомбардиром команды в РПЛ с семью мячами.
- Кокорин с января 2016 года принадлежит «Зениту».
- Его контракт с петербургским клубом истечет через несколько дней.
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