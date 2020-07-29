«РБ-Спорт»: «Локомотив» обсуждал кандидатуру Кокорина 20 секунд

Стало известно, как проходило в «Локомотиве» обсуждение возможного трансфера форварда Александра Кокорина.

Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», кандидатуру нападающего на трансферном комитете клуба обсуждали 20 секунд.

— Кокорин, — объявили фамилию игрока.

— Нет. Следующий, – ответил представитель трансферного комитета.

«Спорт-Экспресс» сообщал, что кандидатура Кокорина была заблокирована по футбольно-политическим причинам. По информации Metaratings, на решение трансферного комитета мог повлиять чиновник Министерства промышленности и торговли Денис Пак, которого футболист ударил стулом осенью 2018 года.