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    Metaratings: переход Кокорина в «Локо» мог быть заблокирован из-за чиновника Пака

    Трансферный комитет «Локомотива» не одобрил кандидатуру форварда Александра Кокорина.

    По информации Metaratings, переходу нападающего мог помешать чиновник Министерства промышленности и торговли Денис Пак – его Кокорин избил стулом осенью 2018 года.

    В минувшем сезоне нападающий выступал на правах аренды за «Сочи», став лучшим бомбардиром команды в РПЛ с семью мячами.

    • За драку с Паком, а также Виталием Соловчуком – водителем телеведущей Ольги Ушаковой – Кокорин отсидел в тюрьме 11 месяцев.
    • Права на игрока принадлежат «Зениту», с которым через несколько дней у него истекает контракт.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1006

      PAREVG. 3 минуты назад

      А при чем узкоглазый и Локо? пускай в своей корее командует, а тут, куда не сунься, то корец то грузин, и все на руководящих должностях...

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      Рейтинг: +1331

      Semenycch 5 минут назад

      Какое то Кремлевское дерьмо ломает жизнь парню.

      0
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      Рейтинг: +255

      Зентролль 5 минут назад

      Денис Пак - это псевдоним Дениса Глушакова...

      0
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      Рейтинг: +84

      "supermax one" 12 минут назад

      ох уж эти чиновники и их влияние на футбол))

      2
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      Рейтинг: +1375

      Puddle 14 минут назад

      Позор узкоплёночному депуташке!

      1
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      Рейтинг: +4285

      порт 18 минут назад

      его Кокорин избил стулом осенью 2018 года
      \\\\\\\\\\\\\\\\
      Так прямо и избил. Дал по куполу разок, и отсидел один годок.

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      Рейтинг: +5036

      alarm 23 минуты назад

      позор китайцу! © (болелы локо)

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      Рейтинг: +8948

      derrik2000 > alarm 12 минут назад

      ПАК - не КИТАЙСКАЯ, а КОРЕЙСКАЯ фамилия. ))
      Хотя... китайцам всё равно - ПОЗОР! ))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +1006

      PAREVG. > derrik2000 1 минуту назад

      один хрен узкоглазый урод

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      Рейтинг: +8948

      derrik2000 > PAREVG. 29 секунд назад

      Да ещё и не китаец, собака.
      За это и ПОЗОР! ))

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