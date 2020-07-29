Metaratings: переход Кокорина в «Локо» мог быть заблокирован из-за чиновника Пака

Трансферный комитет «Локомотива» не одобрил кандидатуру форварда Александра Кокорина.
По информации Metaratings, переходу нападающего мог помешать чиновник Министерства промышленности и торговли Денис Пак – его Кокорин избил стулом осенью 2018 года.
В минувшем сезоне нападающий выступал на правах аренды за «Сочи», став лучшим бомбардиром команды в РПЛ с семью мячами.
- За драку с Паком, а также Виталием Соловчуком – водителем телеведущей Ольги Ушаковой – Кокорин отсидел в тюрьме 11 месяцев.
- Права на игрока принадлежат «Зениту», с которым через несколько дней у него истекает контракт.
Источник: Metaratings
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