Metaratings: переход Кокорина в «Локо» мог быть заблокирован из-за чиновника Пака

Трансферный комитет «Локомотива» не одобрил кандидатуру форварда Александра Кокорина.

По информации Metaratings, переходу нападающего мог помешать чиновник Министерства промышленности и торговли Денис Пак – его Кокорин избил стулом осенью 2018 года.

В минувшем сезоне нападающий выступал на правах аренды за «Сочи», став лучшим бомбардиром команды в РПЛ с семью мячами.